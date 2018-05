Tai-Chi-Senioren sind die Coolsten

"Unglaublich! Wir haben den ersten Platz erzielt!", vermeldete der Verein nach der Siegerehrung, die Familienministerin Franziska Giffey (SPD) vornahm, überschwänglich auf seiner Facebook-Seite.

Dabei hatte das Tai-Chi-Zentrum bereits vorher Grund zur Freude gehabt. Bis Ende Februar konnten sich Gruppen beim DOSB um die Auszeichnung bewerben. 319 Organisationen nahmen diese Möglichkeit war. Eine Jury kürte aus dem Teilnehmerfeld schließlich fünf Gewinnergruppen - darunter die Bühlertäler. Über sie und die vier Mitbewerber ließ der Sportbund eine Webreportage produzieren. "Das hätte uns als Preis eigentlich schon gereicht", erzählt Erich Essig.

Doch dann folgte am Montag die ganz große Überraschung in Dortmund. Im Rahmen des Deutschen Seniorentags gab die Jury dort die Platzierungen der fünf Gewinnergruppen bekannt. Mit Vertretern der anderen Teilnehmer wurden Erich und Margot Essig auf die Bühne der Westfalenhalle gerufen. Die Bekanntgabe startete bei Platz drei. Als der Name "Silber Fit" auch bei Rang zwei nicht fiel, raunte der Vorsitzende seiner Frau zu: "Dann müssen wir uns wohl mit Platz vier oder fünf vergnügen." Doch dann wurde es die Goldmedaille für die Silber-Fit-Gruppe. "Das ist eine echte Sensation. Da ist uns die Spucke weggeblieben", freut sich Essig über den Coup. Im Vorfeld habe er maximal mit dem dritten Platz gerechnet. Dotiert ist der Titel "Coolste deutsche Seniorensportgruppe" mit 1000 Euro.

Bundesfamilienministerin Giffey unterstrich bei der Preisverleihung: "Ich bin begeistert, dass so viele Seniorensportgruppen an diesem Wettbewerb teilgenommen haben. Nie waren so viele Ältere so fit, so gesund und so aktiv wie heute. Und all diese Frauen und Männer sind tolle Vorbilder für andere."

Den zweiten Platz belegte der Hamburger Verein StadtFinder/Forum Spielräume, Dritter wurde der Bewegungswissenschaftsförderverein der Universität Hamburg (HIS) mit einer Inline-Skating-Schule und Tischtennis. Auf Platz vier landete der Magdeburger SV mit einer inklusiven, generationsübergreifenden Tanzgruppe, Fünfter wurde der Dortmunder Boxsport-Verein 20/50.