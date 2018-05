Schuh-Frank geht, Osiander zieht ein

Maria und Josef Frank hatten das Schuhgeschäft am 1. März 1964 gegründet und 1985 auf zwei Etagen umgebaut. Viele Bühler haben in Frank-Schuhen sozusagen das Laufen gelernt. Rupert und Sabine Frank übernahmen 1999 das Unternehmen, um nun im August und nach 54 Betriebsjahren die Schuhe sprichwörtlich an den Nagel zu hängen.

Wilhelm Ullmann (76), Inhaber der gleichnamigen, traditionsreichen Buchhandlung verkauft seinen Betrieb in der Eisenbahnstraße an Osiander und verabschiedet sich in den Ruhestand. Der Mietvertrag wurde zum Jahresende gekündigt. Seine Frau, Bettina Tietze-Ullmann, wird als Buchhändlerin am neuen Osiander-Standort übernommen. Sie nimmt auch ihr gesamtes, dreiköpfiges Mitarbeiterteam mit.

Die Fläche in der Hauptstraße wurde Osiander im Frühjahr von der Familie Frank angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung des Tübinger Großbuchhändlers. Dessen Geschäftsführer Christian Riethmüller verspricht sich eine deutliche Steigerung des Umsatzes, weil die neue Ladenfläche nicht nur besser gelegen, sondern auch größer ist.

Die Buchhandlung Ullmann ist seit 33 Jahren in der Bühler Eisenbahnstraße beheimatet. Auf gut 120 Quadratmetern bietet sie ein allgemeines Sortiment mit Schwerpunkt Literatur, Kinder- und Jugendbuch. Gleichwohl habe sich das Umfeld in den vergangenen Jahren verändert, die Frequenzen seien rückläufig. Trotz dieser verschärften Bedingungen sei es Ullmann durch eine treue Stammkundschaft und verstärkte Aktivitäten gelungen, das Geschäft erfolgreich zu führen. Das Osiander-Filialnetz umfasst insgesamt 50 Buchhandlungen.