Schräge und bunte Vögel

(red) - "Blues bei die Affen" ist ein neues Open-Air-Festival, das der Schütte-Keller-Verein mit sechs Bluesbands auf dem Gelände der Affentaler Winzer am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Juli, ausrichtet. Ulrike Geissler-Schmidbauer und Rüdiger Schmitt haben ein Programm ganz unterschiedlicher Stilrichtungen zusammengestellt. Das Spektrum reicht vom knarzigen Delta-Blues bis zum fetzigen Bluesrock.

Zum Auftakt des ersten Festivaltags tritt um 17 Uhr Biber Hermann auf die Bühne. Er beschäftigt sich vornehmlich mit den vielfältigen Spieltechniken der akustischen Gitarre wie Fingerstyle und Slide und experimentiert mit Formen perkussiver Ausdrucksmöglichkeiten. So entwickelte er einen erdigen und filigranen Stil. Frühe Einflüsse sind unter anderem John Hurt, Skip James, Robert Johnson, Ry Cooder oder auch Werner Lämmerhirt. Letzterer war schon mehrfach im Schütte-Keller zu hören.

Mehr und mehr entwickelte Biber Hermann unorthodoxe Open Tunings, die seinen Gitarrensound bestimmen. Von 2009 bis 2013 begleitete er mit seiner Musik unter anderem den legendären Konzertveranstalter Fritz Rau auf dessen Touren und Vorträgen zu dessen Autobiografie "50 Jahre Backstage". Rau bezeichnete Biber Herrmann als "einen der wichtigsten und authentischsten Folk- und Blues-Künstler in unserem Lande und darüber hinaus".

Danach tritt mit Nick Woodland ein britischer Rock-'n'-Roll-Blues-Gitarrist und Sänger auf die Bühne von "Blues bei die Affen". Beeinflusst wurde er von Musikern wie Alexis Korner, Eric Clapton, John Mayall und Peter Green. Woodland, der in München lebt, spielte in Rockbands wie Amon Düül II, Gift und The Clash, begleitete Pop-Größen wie Donna Summer und Boney M. sowie Jazz-Flötist Herbie Mann und ging mit Marius Müller-Westernhagen auf Tournee. Mit seiner eigenen Band tritt er seit 1982 in Clubs und auf Festivals auf. Viele Jahre war er Mitglied der Band von Georg Ringsgwandl und spielte in der wiedervereinigten deutschen Prog-Rock-Band Sahara. 1992 schrieb er die Musik für den Kinofilm "Wir Enkelkinder" des Kabarettisten Bruno Jonas. Eine Legende ist, dass er einmal kurz davor gewesen sein soll, bei den Rolling Stones als Ersatz für den ausgeschiedenen Mick Taylor einzusteigen. Woodland wird begleitet von Tom Peschel (Bass), Manfred Mildenberger (Schlagzeug) und Klaus Reichardt (Keyboard, Steelgitarre).

Um 21 Uhr gehört die Bühne Dr. Will and the Wizzards, einen der schrägsten und buntesten Vögel der Szene. Dr. Will (Leadgesang und "Noise") wird als großartiger Blueser und Entertainer in europäischen Landen angekündigt. Er ist auch Komponist und Texter. "Und dass in seiner höllisch guten Band alle einen kleinen "Hackenschuss" haben, setzt dem Treiben die Zylinderkrone auf und macht es noch spannender", schreibt der Schütte-Keller-Verein. Dr. Will, ein weißer Screamin' Jay Hawkins, "wühlt in unseren schwarzen Seelen. Er weckt, beschwört und betört mit seiner Schamanenstimme die Lebenden und die Toten". Seine Musik wird so beschrieben: "Der Münchner kocht sein ureigenes Zauberwässerchen aus einer satten Dosis Blues mit New-Orleans-Feeling, einer Portion Rootsmusic, einem gehäuften Esslöffel Rock und einer kräftigen Portion Durchgeknalltheit." Ein musikalischer Aufenthalt in New Orleans gab Dr. Wills Karriere die entscheidende Richtung gegeben. Seine Band setzt sich wie folgt zusammen: Dim Sclichter (Schlagzeug, Percussions), Doghouse Dom (Bass), Uli Kumpfel (Banjo, Gitarre) und Olaf Giebe (Gitarre).

Den zweiten Festivaltag bestreiten Ignaz Netzer und Mojo Kilian, Richard Bargel & Dead Slow Stampede sowie die Blues Company (Bandvorstellung im BT folgt). Kartenvorverkauf unter (07223) 250076 oder per E-Mail: schuettekeller@web.de.