Hüte für die Damen, Zylinder für die Herren

Ein Teil des Geländes verwandelt sich an diesen Tagen in ein richtiges Camp. Mit Transportern und Mobilhomes, die einerseits die Pferde beherbergen und im vorderen Teil den Wohn-Schlafbereich der Turnierteilnehmer bestimmen, sind sie aus ganz Deutschland bis hoch vom Norden aus Mecklenburg-Vorpommern angereist.

"Manchmal kommen auch Gäste aus der Schweiz oder Frankreich", weiß Sören Reith. Sie ist erfreut darüber, dass in diesem Jahr der Zuschlag zur Ausführung eines internationalen Turniers an den Reit- und Fahrverein Bühl ging. Währen auf dem Wohnplatz noch Zöpfe in die Pferdemähnen geflochten werden, das Fell glänzend gestriegelt und das Zaumzeug angezogen wird, gibt es auf dem Dressurplatz die ersten Wertungsfahrten für Einspänner. Zwei Fahrer sitzen dabei hintereinander auf der Kutsche. Einer teils aus dekorativen Zwecken, aber auch als eventueller Helfer, falls das Pferd ausbricht oder der Kutscher absteigen muss.

Beachtenswert ist ihr Outfit: "Sie ziehen sich der Epoche gemäß an, in der die Kutschen hergestellt wurden", meint Sören Reith. So sieht man schmale lange Röcke, figurbetonte Jäckchen und Hüte bei den Damen, schwarze Zylinder oder passende Hüte und Kappen bei den Männern. Und das Pferd ist vor wunderschönen, restaurierten alten Kutschen gespannt.

Nach dem Einfahren geht es auf den Parcours. Bewertet wird das Gespann, die Haltung, Korrektheit der Ausführung, der Trab und die Präsentation.

Auch am heutigen Freitag geht es noch gediegen zu, spätestens aber am Samstag ab 9 Uhr wird es wild und spektakulär. Dann stehen Geländeprüfungen an. Ein- und Zweispänner-Ponys, Pferde und schließlich vier edle Tiere gleichzeitig werden durch das Gelände jagen. Hindernisse wie Wassergräben müssen überwunden und zuvor vermessen werden. Der Weg ist vorgegeben. Es gibt Checkpoints und sogenannte Vet-Points. Bei Letzteren wird der Vitalitätszustand des Pferdes gemessen. Je besser es ihm geht, um so besser die Bewertung.

Am Sonntag schließlich gibt es ab 9 Uhr Hindernisfahrten, und um 12.30 Uhr werden die Jugendmeister gekürt. Um 16.30 Uhr erfolgt schließlich die große Siegerehrung der Baden-Württemberg-Meister der Vierspänner 2018 durch OB Hubert Schnurr.