"Wir mussten mit den Tränen kämpfen"

BT: Frau Scheidel, Herr Wassmer, Sie mischen mittlerweile nicht nur den Schwarzwald, sondern die ganze Welt kulinarisch auf. Wie haben Sie die Tage in China verbracht?

Manuel Wassmer: Wir sind am Pfingstmontag in China angekommen und hatten gleich am nächsten Tag die erste Weinprobe, dann folgten Ausflüge ins Hinterland von Shantong und jeden Abend spannende Kochshows mit leckerem chinesischen Essen. Der Höhepunkt war natürlich die Preisverleihung.

Interview

BT: Was dachten Sie in dem Moment, als Sie als Sieger aufgerufen wurden?

Verena Scheidel: Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Es gingen einem da Tausend Dinge durch den Kopf, aber wir waren vor allem eines: sprachlos. Wir hatten nicht damit gerechnet. Ich musste sogar mit ein paar Tränen kämpfen, als ich zur Bühne ging.

BT: Was hat Ihr Buch zum Sieg geführt?

Wassmer: Am besten gefallen hat der Jury, dass die "Schwarzwälder Tapas 2" aus der Hand von Verlags-Neulingen kommen, die alles selbst machen - also von der Rezeptentwicklung über die Fotografie bis zur kompletten Buchgestaltung. Jeder Produktionsschritt ist von uns. Die meisten unserer Konkurrenten sind bei großen Verlagen unter Vertrag, die die Produktion und den Vertrieb übernehmen. Diese Aufgaben bleiben auch an uns hängen, da wir ja Eigenverleger sind.

Scheidel: Viele waren erstaunt, dass wir "nur" Hobbyköche und keine bekannten Fernsehköche sind, die es bis ins Finale und sogar den Sieg geschafft haben. Da haben wir viel Lob bekommen.

BT: Wie haben Ihre Konkurrenten reagiert?

Scheidel: Wir mit einem Freudenschrei, und unsere Mitstreiter haben uns gefeiert, weil sie auch alle ganz angetan waren von unserem Buch.

BT: Wie viele Mitbewerber gab es in Ihrer Kategorie, und wie viele Teilnehmer waren aus Deutschland am Start?

Wassmer: In unserer Kategorie waren es 15 Mitstreiter. Die kamen unter anderem aus Norwegen, Frankreich, China, Südafrika oder aus den USA. Aus Deutschland waren mit uns 19 Finalisten in 100 Genuss-Kategorien am Start, nur zehn haben am Ende gewonnen.

BT: Was war für Sie das absolute Highlight in China?

Wassmer: Die Verkündung unseres Sieges, als wir auf die große Bühne gerufen wurden. Das war der emotionalste Moment. Unvergesslich!

BT: Warum findet die Preisverleihung in China statt?

Wassmer: Die Awards finden seit 1995, aber erst seit drei Jahren in Yantai statt. Zuvor wurden sie jedes Jahr in einem anderen Land gefeiert. Die chinesische Regierung hat ein Interesse, internationale Veranstaltungen wie die "Gourmand World Cookbook Awards" nach China zu bringen und hat ihren Einfluss spielen lassen. Die Halbinsel Shandong zählt zu den aufstrebendsten Weinanbaugebieten der Volksrepublik mit klimatisch besten Voraussetzungen für Weinanbau, vergleichbar mit der Region Bordeaux. In diesem Kontext finden hauptsächlich kulinarische wie auch touristische Großveranstaltungen statt.

Von der Außenwelt völlig abgeschnitten

BT: Wie waren die Reaktionen in Deutschland, haben Sie überhaupt was mitgekriegt im fernen China?

Scheidel: Wir waren in China fast völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Keine sozialen Medien. Und telefonieren war nicht möglich. Dafür hätten wir chinesisch sprechen müssen. Nur E-Mail funktionierte, aber auch nur zeitweise. Wir bekamen also vom Medien-Rummel in Deutschland, den vielen Berichterstattungen im Radio, Fernsehen und in den Zeitungen fast nichts mit. Als wir am Dienstagabend in Frankfurt landeten und das Handy einschalteten, hörte es eine Stunde nicht mehr auf zu vibrieren, so viele Nachrichten waren eingegangen.

BT: Und wie geht es jetzt weiter mit den Tapas-Büchern und mit den Hobbyköchen?

Wassmer: Im Augenblick explodiert hier alles. Wir müssen uns erst mal sammeln und dann abarbeiten. Viele Buch-bestellungen sind eingegangen, Buchhändler warten auf Nachschub, Gratulanten stehen Schlange. Wir wissen gar nicht, wo zuerst anfangen.

Wir fliegen schon am Wochenende nach Zypern, dort dürfen wir im Rahmen eines Gourmet-Gipfels mit bekannten Köchen, wie Harald Wohlfahrt, Jörg Sackmann oder Kolja Kleeberg mitkochen. Darauf freuen wir uns natürlich riesig. Endlich können wir wieder unserem schönsten Hobby alle Zeit der Welt widmen. Das ist fast noch schöner als Preise abräumen.