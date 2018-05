Gottesdienst-Thema: Mit Jesus in einem Boot

(sl) - Bei sommerlicher Hitze ist am Mittwochnachmittag das fürs Publikum kostenlose Nachmittagsprogramm des tête-à-tête an den Start gegangen. Die Straßentheatergruppen haben am ersten Tag schon viele Besucher nach Rastatt gelockt, die einen entspannten Festivalauftakt erlebten (Foto: fuv). » - Mehr

(nie) - Das Frühjahrsmeeting findet in Iffezheim von heute bis zum 3. Juni statt. Insgesamt gibt es an den vier Renntagen 35 Rennen, es findet die traditionelle Frühjahrs-Auktion statt, und es ist unter anderem ein großer Kinder- und Familientag geplant (Foto: dpa). » - Mehr

