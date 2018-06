Strahlende Fußballerinnen, Partytime und jede Menge Spaß Rheinmünster (ar) - Beim FC Germania Schwarzach gab es am Donnerstag mehr als nur einmal Grund zum Feiern: Die Damenmannschaft holte sich zum zweiten Mal in Folge den Bezirkspokal, am Hobbyturnier beteiligten sich 16 Mannschaften aus der Region, und 84 Mal konnte das Sportabzeichen in Gold vergeben werden. Bei herrlichem Sommerwetter startete das viertägige Sportfest im Hohlerwald mit einem Besucherrekord. Schon am frühen Morgen standen die ersten Begegnungen der Hobbymannschaften auf dem Programm. Einfallsreich waren wieder einmal nicht nur die Tricks der Fußballer, sondern auch deren fantasievolle Namen wie "Fortuna Rindenmulch", "FC Promille" oder "FC König und Diener". Im Endspiel standen sich der "1. FC Dummsuff Ratz" aus Rheinmünster und der "FC Saufhampton" aus Sinzheim gegenüber. Gewonnen haben die Sinzheimer Kicker mit einem 3:0. Unterdessen konnte FC Germania Vorsitzender Jörg Schuh über Rekorde bei der Teilnahme am Sportabzeichen im vergangenen Jahr berichten. Insgesamt legten 127 Teilnehmer das Sportabzeichen ab, im Jahr zuvor waren es 81 Teilnehmer. "Das ist eine Steigerung von 56 Prozent", betonte Schuh. Insgesamt konnte er neun Mal Bronze, 34 Mal Silber und 84 Mal Gold verleihen. Einen besonderen Dank richtete er an das Trainerteam Claudia Lusch, Heidy Ernst und Nicole Hübner. Wer sich für eine Teilnahme interessiert, kann sich unter (07227) 5729 an Claudia Lusch wenden. Partytime war am Abend im Festzelt der Germanen angesagt, denn die Newcomer-Band "Bow Tie Willi" mit den vier jungen Musikern aus der Region heizte mit Rock'n'Roll und Rock- und Popliedern kräftig ein. Mehr als einmal ließen sie die Fußballerinas des FC Germania hochleben. Zum vierten Mal standen die Fußballerinnen im Finale des Bezirkspokals und zum zweiten Mal in Folge holten sie den Cup nach Hause. "Das hätten wir nicht gedacht, dass wir den Bezirksmeister, den FC Phönix Durmersheim, schlagen können. Aber wir haben verdient gewonnen", freuten sich die Fußballerinnen Claudia Küpferle und Luisa Daniel, die nach einem kräftezehrenden Spiel jetzt abtanzen wollten. Am heutigen Samstag, 2. Juni, startet das Sportfest um 15.15 Uhr mit den Begegnungen der ersten und zweiten Mannschaft gegen den VfR Achern. Ab 20.30 Uhr steigt die 90er-Party mit DJ Matti. Am Sonntag, 3. Juni, laden die Germanen zum Frühschoppen mit dem Musikverein Schwarzach, zum Bambini- und F-Jugend-Turnier und am Nachmittag zu den Spielen um den Gemeinde-Verbandspokal.

