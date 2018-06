Rappen über wirkliche und falsche Freunde

Gegründet hatte er dieses bereits vor fast fünf Jahren. "Derzeit sind wir vier stolze Künstler, die ganz intensiv daran arbeiten gute Musik zu machen." Die Namensgebung ist eine Reminiszenz an seine Heimatstadt, sieht man von dem kleinen Makel ab, dass es im Englischen kein Wort für Zwetschgen gibt und die Pflaume ersatzweise herhalten muss.

In der Weststadt aufgewachsen, kam der junge Alexander in der Schule mit Rap in Berührung, fand Gefallen an den Fantastischen Vier, an Aggro Berlin oder Royal Bunker. Mit 13 - inzwischen auf der Aloys-Schreiber-Schule - fing er an, sich eigene Texte einfallen zu lassen. Er rappte zusammen mit Kumpels auf die Beats und stellte fest: "Was Du da schreibst, das ergibt Sinn."

Musikalische Inspiration fand er auch bei seinem Opa, der zwar in der Volksmusik beheimatet war, ihn aber lernte, Keyboard und Gitarre zu spielen. "Nur mit dem Singen hat das nie so ganz funktionieren wollen." Aber darauf kommt es beim Rap ja auch nicht an.

Es folgte die erste richtige Studioaufnahme in Karlsruhe. Die Szene aus der Fächerstadt war es auch, die bei der Bühler "Fête de la musique" 2015 auf einer Live-Bühne im Hüflischen Hof stark vertreten war. Junge Rapper übernahmen das Zepter, allen voran die Protagonisten von Plum Town Recordz. Pride schwärmt bis heute: "Ein absolutes Highlight." Und er bedauert, dass es dieses Straßenmusik-Festival in Bühl nicht mehr gibt. Vor zwei Jahren wurde er zur Kieler Woche eingeladen und ging bei Kiel FM live über den Sender.

Sein angekündigter CD-Erstling hat einen Vorläufer: 2016 erschien ein Mittelding zwischen Single und Album mit fünf Stücken. Darauf ist "Da wo ich herkomm" zu finden, ein düsteres Lied über eine trostlose Stadt, in der man nicht wirklich leben will. Er argumentiert, dass er den Song mit 16 Jahren geschrieben und Bühl damals so erlebt habe.

Von wirklichen und falschen Freunden, vom Posten falscher Behauptungen in den sozialen Medien, von der Entfremdung durch das Handy handeln die neuen Lieder auf "Zahltag". Es gibt aber auch eine Ballade, die seiner verstorbenen Mutter gewidmet ist. Und wie der Titel schon ahnen lässt, geht es bei "Zahltag" auch um Zwischenmenschliches, wie etwa um eine "kleine Abrechnung" mit einem früheren Musiker-Kollegen, wie Pride sagt.

Kollegah und Farid Bang, zwei Rappern, die die Institution Echo-Verleihung mit einer menschenverachtenden, antisemitischen Textzeile in den Abgrund rissen, kann der Bühler nichts abgewinnen. Er geht auf Distanz: "Dass so etwas eine Bühne findet", habe er nicht verstanden. Als "lächerlich" empfand er aber auch, dass mehrere Künstler ihre Echos zurückgaben - im Nachhinein, nach dem Skandalauftritt. Die Preisvergabe orientiere sich an den Verkaufszahlen, "die Preisträger standen somit vorher schon fest."

Ging es beim Echo um Millionenumsätze, backt Jack Pride weit kleinere Brötchen. Von der Musik kann er nicht leben, sein Einkommen verdient er anderweitig. Die Musik ist für ihn vielmehr "ein Hobby mit Gewerbeschein". Eines jedoch mit dem Anspruch von Qualität und Nachhaltigkeit. Ihn erfüllt mit Stolz, dass sein Unternehmen Plum Town Recordz mit derzeit drei weiteren Künstlern - Adrenalin 76, Speechless und der Bühler Sängerin Waka - bislang nie einen Schritt zurück gemacht habe, "sondern immer einen Schritt nach oben."

Kürzlich hat Jack Pride viel Zeit und Engagement in den Dreh von Videos für zwei seiner neuen Songs investiert: Promotion für das neue Album auf Youtube, das ab 22. Juni als CD exklusiv über die PTR-Hompepage vertrieben wird. Das Album kann ab diesem Tag zudem über alle Download- und Streaming-Portale bezogen werden.

www.plum-town-recordz.de