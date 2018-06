Eröffnung als Weihnachtsgeschenk

Schwarzwaldhochstraße - Auf der Hornisgrinde unterhalb des Aussichtsturms hat sich in den vergangenen 14 Tagen viel getan. Wo in den 20er und 30er Jahren das ehemalige Gasthaus stand, das später als Kaserne für die französischen Soldaten diente, klafft nun eine große Baugrube. In ihr erfolgt derzeit die Planie für die neue Grindehütte. Bauherrin ist die Waldgenossenschaft Seebach.

Wie Verwaltungsratsvorsitzender Markus Huber mitteilte, wird derzeit alles vorbereitet, um die Bodenplatte zu legen. Dies soll geschehen, wenn sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen für die spätere Infrastruktur verlegt sind. Das könnte so in rund 14 Tagen der Fall sein, danach gibt es den Spatenstich.

"Der Abbruch des alten Gebäudes und die Erdarbeiten sind ohne Problem verlaufen. Der Baugrund ist bestens, so dass sich bisher alles wie gewünscht entwickelt", zieht Huber ein positives Resümee der ersten Aktivitäten. Und Architekt Albert Vögele ist überzeugt, dass der Eröffnungstermin des Gasthauses "Grindehütte" zu Weihnachten gehalten wird. Die Hauptgewerke der Beton-, Maurer- und Zimmererarbeiten, für Lüftung, Heizung, Fenster und Türen bis zur Küchenausstattung sind bereits alle ausgeschrieben. Im August soll der Rohbau soweit stehen und sein Dach haben. Insgesamt investieren die Waldgenossen 2,5 Millionen Euro.

Auch Patrik Fallert, Chef des in Seebach ansässigen gleichnamigen Unternehmens, das derzeit die Erdarbeiten ausführt, zeigt sich mit dem Verlauf der Abriss- und Planiearbeiten sehr zufrieden: "Ich habe eigentlich erwartet, dass wir problematisches Baumaterial wie Asbest oder anderes entsorgen müssen. Aber das war nicht der Fall, so dass wir Abbruchmaterial vor Ort wieder zur Verfüllung benutzen können. Auch haben wir nichts gefunden, was denkmalwürdig wäre."

Das neue Gebäude umfasst eine Fläche von elfmal 35 Meter statt bislang 17 mal 40 Meter, so dass keine größeren Erdbewegungen anfallen. Das Aushubmaterial muss somit nicht abgefahren, sondern kann vor Ort wieder eingebaut werden. Der Anfang für den Neubau, der noch im Juni beginnt, ist somit gesetzt.

Für Wanderer ist die Baustelle ein Blickfang. Sie ist mit Bauzäunen gesichert. Betrieben wird die Hütte von der Familie Zepf ("Auerhahn" Hinterlangenbach).