Aus tiefer Trauer wird reine Freude

(mig) - "Unser Land braucht neuen Glauben" singen die Jugendlichen im Adonia-Chor. Sie verkünden mit ihren Musicals, was in der Bibel steht. Am Freitag starb auf der Bühne der Schlossberghalle Neusatz Lazarus und wurde wieder lebendig. Rund 450 Zuschauer waren dabei.

"Drücken, drücken, drücken!" Mit einer Einführung in lebensrettende Sofortmaßnahmen begann das Stück "Herzschlag", das die Schilderung von der Auferweckung des Lazarus aus dem Johannes-Evangelium (Kapitel elf) in die heutige Zeit überträgt. Die jungen Leute schlüpften in die Rollen von Sanitätern und Ärzten. Aber keiner konnte verhindern, dass Lazarus stirbt. Erst als nach Tagen sein Freund Immanuel kommt, wendet sich das Blatt.

Es sind die Jugendlichen, die zuerst von den Musicals profitieren, die der Karlsruher Verein Adonia seit Jahren entwickelt und mit großem Aufwand ausstattet. Sie verbringen eine intensive Woche miteinander, hören die biblische Botschaft und werden Teil von ihr in ihren Rollen, mit ihren Stimmen, Instrumenten oder beim Tanz. 59 solcher Gruppen mit zusammen 1570 Teenagern und 350 Mitarbeitern werden in diesem Jahr deutschlandweit gebildet. 200 Musicalabende im ganzen Land sind das Ergebnis.

Nach Neusatz reisten 64 junge Leute aus ganz Baden und ihre zwölf Betreuer an. Organisatorin Roswitha Oberle von der Seelsorgeeinheit Ottersweier Maria Linden hatte es wegen der Pfingstferien diesmal nicht leicht, sie alle für eine Nacht in Familien unterzubringen. Zum dritten Mal war Adonia in Neusatz zu Gast.

Weil vor Jahren viele Zuschauer wegen großen Andrangs abgewiesen werden mussten, strömen die Menschen nicht mehr so zahlreich. Einige Stühle blieben leer. Diakon Manfred Sester begrüßte und dankte allen Sponsoren und Helfern vor Ort, die die Aufführung bei freiem Eintritt ermöglichten.

Immanuel im Musical "Herzschlag" ist Jesus Christus: ein guter Freund, auf den sich Maria und Martha verlassen und der ihren Bruder Lazarus rettet. Die Schwestern sind ganz unterschiedlich, und sie spielen dies beim Warten im Krankenhaus: die eine gelockt, die andere mit glattem Haar, die eine hibbelig, die andere gelassen. Sie erinnern sich an ein Gartenfest mit ihm, bei dem er ihnen so viel erklärte. Während Martha alle Gäste bediente, hatte Maria nur bei ihm gesessen. "Wo du bist, will ich bleiben, was du sagst, will ich hören", wurde dazu gesungen. Lazarus' Beerdigung wird mit schwarzer Trauerkleidung, schwarzen Schirmen, Regengeräuschen und verzweifelten Liedern inszeniert: "Was gäb' ich, um die Zeit zurückzudreh'n, ich würde dich gerne nochmal lächeln sehen..."

Doch aus tiefer Trauer wird reine Freude: Immanuel beweist, dass ihm alles möglich ist. "Du machst aus dem Ende den neuen Anfang. Bei dir ist am Ende doch nichts vorbei", ruft der Chor aus.

"Ich habt die Bühne gerockt", lobt am Ende Projektleiter Johannes Busse aus Stuttgart. Es gibt viel Applaus, Spenden für das Projekt und eine Zugabe. Es ist die Adonia-Hymne: "Unser Land braucht neuen Glauben".