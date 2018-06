Mit der Landwirtschaft auf Tuchfühlung

Einer langen Familientradition folgend bewirtschaften Jürgen und Gertrud Pfeifer den Laufbachhof. Ihre Spezialität ist die Zucht von Angus-Rindern, die auf den weitläufigen Wiesen um den Hof in Weidetierhaltung mit Offenstall leben. Im Hofladen werden neben dem Jungrindfleisch jede Menge Produkte aus der eigenen und der regionalen Produktion verkauft. Obst, Gemüse, Marmeladen, Honig, Eier der eigenen Hühner, selbst produzierte feine Liköre und Brände sowie vom Bruder in dessen Metzgerei produzierte Wurstwaren runden das große Angebot ab. Wie viel Aufwand darin steckt, bis diese Produkte alle im Hofladen stehen, konnten die Besucher des Hoffestes neben einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein am Wochenende erfahren.

Wie der zuständige Dezernent aus dem Landkreis Rastatt, Claus Haberecht, nach einem Betriebsrundgang erklärte, hat die Aktion "Gläserne Produktion" das Ziel, das Vertrauen der Verbraucher in die heimische regionale Lebensmittel- und Getränkeproduktion zu stärken. Daneben soll sie zu einem besseren Verständnis der darüber hinausgehenden Funktionen und Leistungen der Land- und Ernährungswirtschaft einschließlich der Forstwirtschaft für die Gesellschaft beitragen. Vor allem auch junge Menschen sollen von diesen Maßnahmen angesprochen werden.

Dieses Ziel wurde von der Familie Pfeifer und ihre vielen Helfer mit ihrem Hoffest sicher voll erreicht. Bei einer ausgiebigen Führung durch das gesamte Areal erklärte die Bäuerin, "die sie als Jugendliche nie werden wollte", mit sichtlicher Begeisterung die Betriebsabläufe rund um das Jahr auf dem Laufbachhof.

An allen Stationen hingen vorbereitete Informationstafeln, Fragen wurden ausführlich beantwortet. So erfuhren die Besucher unter anderem, dass die 50 Mutterkühe mit durchschnittlich einem Kalb die freie Wahl haben, ob sie sich lieber im Stall oder auf der Weide aufhalten. In der Getreidehalle wurde erläutert, wann die verschiedenen Futtersorten gesät und geerntet werden. Und wer von den Städtern hatte bisher gewusst, dass Futtermais vor der Einlagerung getrocknet werden muss?

In der Brennstube mit der 148 Liter Maische fassenden Brennblase gab es jede Menge Versucherle. Wer die Anzahl der in einem Gehege laufenden Hühner richtig erriet, gewann einen Einkaufsgutschein. Während die Erwachsenen die Kaffee- und Kuchenbar besuchten, hatten die Kleinen Gelegenheit auf dem Ponyrücken ihr Glück bei einem "Ritt" durchs Hofgelände zu erleben. Als Unterhaltungshöhepunkt fand am Samstagabend eine "Ü-30-Party" mit Baden-Media statt.