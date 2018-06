Höhere Sanierungskosten, dafür geringere Zinsbelastung Bühl (kkö) - Wenig Diskussionspotenzial gab es bei der gestrigen Sitzung des Abwasserzweckverbands Bühl und Umgebung. Das Gremium unter Vorsitz von Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr nahm eingangs die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch die Stabstelle Revision der Stadt Bühl zur Kenntnis. Der Leiter Rechnungsprüfung, Thomas Bauer, bescheinigte "ohne Beanstandungen" einen korrekten Jahresabschluss. Ein Schwerpunkt der Prüfung sei der Bereich Anlagevermögen gewesen. Wie auch Verbandsrechner Rudi Volz bestätigen sollte, seien die Umlagen an die Mitglieder - neben der Stadt Bühl die Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier - im Vergleich zum Wirtschaftsplan um circa 148000 Euro gestiegen. Volz begründete dies mit höheren Kosten der Sanierung des Verbandssammlers an der B3 zwischen Ottersweier und der Firma LuK. Auch eine Sonderumsatzsteuerprüfung für die Jahre 2012 bis 2014 habe sich ausgewirkt: "Sie führte zu Nachforderungen der Finanzverwaltung in Höhe von 103000 Euro. Für die Jahre 2015 und 2016 wurden weitere 34000 Euro als Rückstellung gebucht." Bei der Finanzkostenumlage wiederum, die 2017 mit rund 941000 Euro zu Buche schlug, machten sich Volz zufolge die geringeren Zinsaufwendungen bemerkbar. Die Umsatzerlöse hätten sich 2017 im Vorjahresvergleich nur minimal erhöht, informierte er weiter. "Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2017 belief sich auf rund 9,95 Millionen Euro." Als Kennzahlen nannte er darüber hinaus das Eigenkapital in Höhe von etwa 46 Prozent (gegenüber 44 Prozent 2016) und Gesamtkosten von circa 3,2 Millionen Euro (2016: 2,8 Millionen Euro). Der Schmutzabbau sei unverändert hoch, betonte er: In der Anlage in Vimbuch liege er bei 96,6 Prozent, auf Hundseck bei 96,7 Prozent. Für die Arbeit, die der Verband leiste, dankte stellvertretend Ottersweiers Bürgermeister Jürgen Pfetzer. "Dahinter stecken technisches Know-how und Equipment ebenso wie ein hoher personeller Aufwand." Geschlossen sprach sich die Versammlung für die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 535000 Euro aus:. Dies, erläuterte Volz, sei besonders für die Betonsanierung von zwei Becken in der Kläranlage Vimbuch sowie für die erste Planung zur Stellung des Förderantrags für die vierte Reinigungsstufe nötig. Das Darlehen wird aufgrund eines niedrigen Zinssatzes und bei einer Laufzeit von zehn Jahren zum 1. Juli bei der KfW Bankengruppe Berlin aufgenommen. Daniel Back von der Verbandsverwaltung lieferte schließlich Details zur Vergabe von drei Maßnahmen 2018, für die die Mitglieder schon im Vorfeld grünes Licht gegeben hatten: Die Sanierung des Verbandssammlers Bühl-Mitte (der Angebotspreis einer Firma aus Genthin liegt bei knapp 130000 Euro), die Betonsanierung des Vorklär- und Havariebeckens in Vimbuch (beauftragt wird als günstigster Bieter eine Firma aus Kehl mit einem Angebot von rund 363000 Euro) sowie besagter Planungsauftrag zur Realisierung der vierten Reinigungsstufe. Den Zuschlag erhält hier ein Büro aus Pforzheim, das sich schon in der Vergangenheit bewährt hatte. Über den Bau wird im November nach Beschlussfassung in allen Gemeinderäten entschieden.

