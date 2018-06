Mit einem umgebauten Tandem die Welt erku nden

Im Rheinmünsteraner Ortsteil Greffern wird Dorfgemeinschaft immer noch gelebt. Die Grefferner Waldmännle sammeln seit 2011 beim Zunftmeisterempfang im Schifferdorf Geld, das auch schon der Lebenshilfe Bühl, dem Kinderhospiz oder dem behinderten Javy Schmidt aus Söllingen für eine Delfin-Therapie zufloss.

Guter Brauch ist es ebenso beim Narrenclub Greffern, bei seiner Fastnachtssitzung in der Grefferner Turn- und Festhalle einen Spendenaufruf für den guten Zweck zu tätigen. Und der TuS Greffern lädt immer wieder zu seinem beliebten "Schälripple-Essen" ein, dessen Erlös in den Spendentopf fließt.

"Es war für uns keine Frage, wir haben alle gleich daran gedacht, das Geld in diesem Jahr an Naomi Friedmann zu geben", berichtete Pascal Wörther, Zunftmeister der Waldmännle. Denn auch Naomis Vater ist im Grefferner Vereinsleben kein Unbekannter: Oliver Friedmann war früher bei der Grefferner Feuerwehr und bei den Waldmännle aktiv sowie Mitglied im TuS.

Er organisierte in Greffern Fahrradbörsen zugunsten der Lebenshilfe Bühl, so dass unter anderem auch ein Trampolin für die Mooslandschule in Ottersweier gekauft werden konnte.

Vieles hat sich jedoch für Naomis Eltern, Oliver und Kati Friedmann, in den vergangenen Jahren geändert. Als Naomi am 10. Juni 2004 nach 27 Stunden auf die Welt kam, hatte noch niemand bemerkt, dass sie an dem seltenen Mikrodeletionssyndrom leidet, eine Erkrankung im Chromosomenbereich, die - soweit bekannt und erkannt - weltweit nur neun Menschen haben, wie Oliver Friedmann erklärt.

Naomi blieb in ihrer Entwicklung zurück und hat erst mit zweieinhalb Jahren die ersten Gehversuche unternommen. Die Eltern suchten Rat bei verschiedenen Ärzten und Kliniken, ließen Blut- und Chromosomenuntersuchungen an sich durchführen, bis in der Kinderklinik Karlsruhe der Befund festgestellt wurde.

"Es war wie im Weltall eine Stecknadel zu finden", erklärt der Vater. Die Eltern mussten erfahren, dass es für diese seltene Krankheit keinen Behandlungsplan gibt und niemand sagen kann, wie sich Naomi weiterentwickelt.

"Wir wollen unsere Tochter so weit fördern, dass sie vielleicht bei der Lebenshilfe sogar einem Beruf nachgehen kann", so Oliver Friedmann. Naomi ist auf einem Auge fast blind, trägt ein Hörgerät, hat ein schlechtes Immunsystem, bekommt immer mal wieder epileptische Anfälle, kann laufen, sprechen, diskutieren, fröhlich sein und auch mal laut werden, berichtet der Vater. Die knapp 14-Jährige besucht die Mooslandschule der Lebenshilfe in Ottersweier und freut sich, dass sie nun mit ihren Eltern auf dem speziell für sie umgebauten Tandem fahren kann.