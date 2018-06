Mehr Platz für Urnen

Ötigheim

Frau im eigenen Auto gefangen Ötigheim (red) - Eine Frau ist in Ötigheim zur Gefangenen in ihrem eigenen Auto geworden. Die Frau verwechselte wohl die Pedale, sodass ihr Wagen nach vorne schoss und zwischen einem Pfahl und einem Zaun steckenblieb. An Aussteigen war nicht mehr zu denken (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Eine Frau ist in Ötigheim zur Gefangenen in ihrem eigenen Auto geworden. Die Frau verwechselte wohl die Pedale, sodass ihr Wagen nach vorne schoss und zwischen einem Pfahl und einem Zaun steckenblieb. An Aussteigen war nicht mehr zu denken (Symbolfoto: dpa). » - Mehr