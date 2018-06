Für eine gerechtere Welt

"Die Bürger sollen sensibilisiert werden für Fragen nach einer gerechteren Welt", formulierte Bürgermeister Wolfgang Jokerst bei einem Pressegespräch. Bühl mache sich auf den Weg, Fair-Trade-Stadt zu werden, kündigte der Beigeordnete an. Die Bewerbung werde derzeit vorbereitet. Die Vielzahl dieser Initiativen sei "ein besonderes Merkmal für unsere Stadt", stellte er heraus.

"Wir wollen ein kleines Zeichen setzen - ein bisschen mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein", merkte Hansjörg Willig von der Kenia-Hilfe an, die vor 40 Jahren gegründet wurde. "Viele Tropfen geben Regen, erzeugen Feuchtigkeit und lassen Früchte reifen", ergänzte Wolfgang Sauerbeck, gemeinsam mit seiner Frau Michaela Vorsitzender des seit zehn Jahren bestehenden Vereins Kimbondo, der das gleichnamige kongolesische Heim für Straßen- und Waisenkinder bei Kinshasa unterstützt. "Wir leben auf Kosten der Dritten Welt", stellte er fest. In kleinen Schritten müsse sich das Bewusstsein ändern. Sauerbeck wie Willig betonten die Rolle der Kirchen in den Ländern. "Ohne sie gibt es keine Sozialhilfe und keine Sozialverwaltung", sagte Sauerbeck.

Das positiv gewachsene und gute Miteinander der Initiativen lobte Monika Krippl vom Weltladen, der sein 25-jähriges Bestehen feiert. Anliegen sei es, durch Verkauf von fair gehandelten Waren aus der Dritten Welt die Lebensbedingungen der Produzenten zu verbessern und ihnen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

Schwerpunkt des Perukreises von St. Peter und Paul ist die Partnerschaft mit der Gemeinde Nuestra Senora de la Esperanza in Lima, die seit 30 Jahren besteht. Spenden und Patenschaften finanzieren derzeit die Ausbildung von elf Jugendlichen, berichtete die Vorsitzende Christiane Maurer. Unterstützt werden zudem Projekte wie Hüttenbau. Ein Sozialfonds hilft darüber hinaus in akuten Notsituationen. Der Perukreis erwartet noch in diesem Jahr Gäste aus der Partnergemeinde. Besuch aus Kenia hat sich für beide Jubiläumstage angekündigt.

Hilfsprojekte in verschiedenen Ländern Lateinamerikas betreut Pro Gamines. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit liegt seit zwei Jahrzehnten in Kolumbien, wo sich derzeit wieder die Vereinsgründer Günther und Klara Heinzel vor Ort engagieren.

Hansjörg Willig lenkte den Blick auf die gemeinsamen Jubiläumsveranstaltungen im Bürgerhaus Neuer Markt. Am Freitag, 22. Juni, 19.30 Uhr, spricht Prof. Dr. Alexander Lohner von Misereor über die weltweite Wasserproblematik als entwicklungspolitische Herausforderung. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, 23. Juni, wird ab 19 Uhr gefeiert. Für ein musikalisch abwechslungsreiches Programm sorgen die Pop-Juniors der städtischen Musikschule, Anatou & Friends, die Bigband Torture Brass sowie Hubers Partyband. Auch weitere Bühler Eine-Welt-Initiativen werden sich an diesem Abend vorstellen. Karten gibt es im Bürgerhaus, beim Bürger-Service-Center/Bürgeramt sowie bei Sparkasse und Volksbank Bühl.

Weitere Vorträge im Bühler Eine-Welt-Jahr etwa zum Klimawandel und anderen Themen kündigte Willig im Rahmen des Zwetschgenfestes an. Eine "bunte Truppe" wird sich zudem am Festumzug beteiligen.

