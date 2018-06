Michael Vetter folgt auf Rüdiger Majewski

Muggensturm

Gasaustritt in Muggensturm Muggensturm (red) - Am frühen Sonntagmorgen ist es in einem Betrieb in der Heinkelstraße in Muggensturm zu einer chemischen Reaktion gekommen. Reizende Gase sind ausgetreten. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten (Foto: M. Bracht). » Weitersagen (red) - Am frühen Sonntagmorgen ist es in einem Betrieb in der Heinkelstraße in Muggensturm zu einer chemischen Reaktion gekommen. Reizende Gase sind ausgetreten. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten (Foto: M. Bracht). » - Mehr