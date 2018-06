Abbrucharbeiten auf Hundseck starten im September

Schwarzwaldhochstraße

Baubeginn für "Grindehütte" Schwarzwaldhochstraße (gat) - Auf der Hornisgrinde unterhalb des Aussichtsturms hat sich viel getan. Wo in den 20er und 30er Jahren das ehemalige Gasthaus stand, klafft nun eine Baugrube. In ihr entsteht die neue Grindehütte. Bauherrin ist die Waldgenossenschaft Seebach (Foto: gat)

Karlsruhe

Erwartungen zurückgeschraubt Karlsruhe (red) - Die Unternehmen in der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe machen nach wie vor sehr gute Geschäfte, stoßen aber teilweise an ihre Kapazitätsgrenzen - nicht zuletzt wegen fehlender Fachkräfte. Deshalb haben sie ihre Erwartungen etwas zurückgeschraubt (Foto: dpa).

Bühl

Alles klar zum Rathaus-Umbau Bühl (sie/jo) - Der Umbau des Rathauses Neusatz kann beginnen. Der Gemeinderat vergab kürzlich dafür Aufträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 600 000 Euro. Ortsvorsteher Wolfgang Bohnert geht davon aus, dass die Arbeiten in den nächsten Tagen beginnen (Foto: bema).