Begeistert vom hohen Niveau der Entwürfe

Bühl



Refugium im Schwarzwald Bühl (eh) - Die Ferienregion Bühl/Bühlertal/Ottersweier läutete die Wandersaison ein und gewährte in diesem Rahmen Einblick in die Heidelberger Hütte. Interessierte konnten eine stärkende Rast einlegen und erste Entwürfe für die Umbaupläne einsehen (Foto: Horcher). » Weitersagen (eh) - Die Ferienregion Bühl/Bühlertal/Ottersweier läutete die Wandersaison ein und gewährte in diesem Rahmen Einblick in die Heidelberger Hütte. Interessierte konnten eine stärkende Rast einlegen und erste Entwürfe für die Umbaupläne einsehen (Foto: Horcher). » - Mehr