Eine Partnerschaft auf Augenhöhe

1988 wurde die Partnerschaft besiegelt. Der Perukreis war zu diesem Zeitpunkt schon unter Vorsitz von Helmut Braun gegründet worden, unterstützt vom damaligen Pfarrer Josef Baier.

Drei Jahrzehnte sind es also, auf die die aktuellen Vorsitzenden Christiane Maurer und Ingrun Otto heute zurückblicken - und dabei den Ausdruck "Partnerschaft" in den Fokus rücken, betrachten sie Nuestra Señora de la Esperanza doch auf Augenhöhe, empfinden den Austausch mit jenen Menschen im fernen Peru als Bereicherung. Diese Beziehungen begannen freilich nicht erst mit dem Brief Landottis, sondern mit der Entscheidung der Erzdiözese Freiburg (1986), eine Partnerschaft mit der katholischen Kirche in Peru zu etablieren. "Die hiesigen Gemeinden wurden gebeten, sich zu engagieren", berichtet Otto.

1989 erfolgte ein erster Besuch Landottis in Bühl. Auch hohe Kirchenvertreter weilten im Kontext mit der Partnerschaft vor Ort, etwa Kardinal Landázuri Ricketts und Domkapitular Wolfgang Zwingmann. 1992 waren erstmals "Laien" aus Peru zu Gast. Eine Bühler Delegation wiederum reiste 1994 nach Lima; dazu zählten Hedwig und Günther Rohfleisch, als Übersetzer unentbehrlich, sowie Ingrun Otto (beide Frauen waren zeitweise Vorsitzende der Gruppe). Die Kommunikation erfolgte ansonsten per Post - ein langwieriger Weg, wie Otto sich erinnert.

Erst mit dem Internet eröffneten sich ganz neue Möglichkeiten, die schon Susi Jacobs nutzte: Sie stand dem Kreis ab 1998 vor und wurde zu einer wichtigen Säule. 2013 übergab sie ihr Amt aus Krankheitsgründen an Maurer (Jakobs starb 2016). Diese hält den Kontakt mit der Partnergemeinde aufrecht: Sie hat Spanisch gelernt und erhält per Mail Informationen und Fotos zu aktuellen Projekten.

"In den ersten Jahren ging es um die Grundversorgung", so Otto. "Wir unterstützten den Bau eines Brunnens im Gemeindezentrum und übernahmen Schulpatenschaften. Eine Volksküche und ein Medizinposten wurden eingerichtet, ebenso Werkstätten und eine Kita. 2010 reiste Susi Jacobs mit Handwerkern nach Lima, um Holzhütten zu bauen. "Bis auf die Kita, die geschlossen wurde, entwickelten sich unsere Projekte zu Selbstläufern." Der Schwerpunkt, so Maurer, liege daher heute auf der Bildung: Man unterstütze nun auch Jugendliche bei Ausbildung oder Studium. "Seit 2010 haben 25 junge Menschen ihre Ausbildung abgeschlossen."

Um ein Bewusstsein für die Armut in Nueva Esperanza zu schaffen, veranstaltet der Perukreis jährlich einen Peru-Tag, zu dem Speis und Trank ebenso zählen wie der Verkauf peruanischer Produkte und ein unterhaltsames Programm. Auch der heutige Pfarrer Wolf-Dieter Geißler sowie Pastoralreferent Nikolaus Wisser unterstützen die Gruppe, deren aktive Mitglieder Maurer auf 16 beziffert.

In diesem Jahr, erzählt sie, "erwarten wir wieder Gäste aus Lima". Leider sei das Datum noch unklar. Sie hoffe anlässlich des Jubiläums auf einen passenden Termin: "Es wäre schön, wenn wir unsere Besucher zum Zwetschgenfest begrüßen könnten." Doch zur Mentalität der Peruaner, die sich auch in ihrem innigen Glauben spiegelt, zähle eben auch eine gewisse Gelassenheit. Damit geht man im Übrigen auch in Bühl längst gelassen um.

