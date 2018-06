Wer nicht lernt, lebt kürzer Bühl (gero) - Das Bühler Bildungsportal gibt es seit 2001 und damit seit 17 Jahren. Und es ist in seiner Form einzigartig zwischen Karlsruhe und Freiburg. Es gehört zu den Freiwilligkeitsleistungen der Stadt und gilt als wesentlicher Bestandteil der weichen Standortfaktoren. Im Vordergrund steht das lebenslange Lernen. Der Gemeinderat konnte sich am Mittwoch zu einer moderaten Erhöhung der Semesterentgelte für die Frauen- und Seniorenakademien durchringen. Das Bildungsportal, inzwischen sogar rezertifiziert, umfasst drei Zielgruppen: Frauen, Senioren und Migranten. Die Anfänge gehen zurück auf die Initiative "Drittes Lebensalter", die 1991 als Modellprojekt des Sozialministeriums ins Leben gerufen wurde. Ziel war die Förderung von Senioren unter dem Schwerpunktmotto "Neue Wege gehen - Altes bewahren". Es entstanden eine Geschichtswerkstatt und der Bürgertreffpunkt "Interkontakt". Insgesamt gibt es sechs Gruppen in der Seniorenakademie mit bis zu 150 Teilnehmern und maximal 90 in drei Gruppen der Frauenakademie. Walter Seifermann (GAL) sprach voller Hochachtung von einem "life long learning" und einem Alleinstellungsmerkmal. Für Karl Ehinger (FW) bestätigen die positiven Rückmeldungen die Sinnhaftigkeit dieser Einrichtung. Die Entgelterhöhung nannte er nachvollziehbar, zumal damit die Honorare der Lehrkräfte um neun Prozent oder zwei Euro pro Unterrichtseinheit angehoben werden könnten. Patric Kohler (CDU) empfahl, den Kostendeckungsgrad im Auge zu behalten. Seine Fraktionssprecherin Margret Burget-Behm regte an, einen hundertprozentigen Kostendeckungsgrad anzustreben. Im Übrigen vertrat die Ärztin die Auffassung: "Wer nicht ständig lernt, lebt kürzer!" Yvonne Zick (FW) machte den Bühler Senioren das Kompliment, "dass sie ein Leben lang lernen möchten". Timo Gretz (SPD) befand die Gebührenanpassung nach 17 Jahren um je zehn Euro für jede der drei Akademien als gerechtfertigt. Sie verbessert bei 4 000 Euro Mehreinnahmen den Kostendeckungsgrad von 85 auf 90 Prozent. Gretz wollte aber nicht dem Verwaltungsvorschlag folgen, die Entgelterhöhung auch von Personen mit Schwerbehindertenausweis sowie von Arbeitslosen- und Sozialhilfeempfängern zu erheben: "Das ist kein gutes Signal." Er erhob diese Forderung zum Antrag. Und er rannte damit selbst bei der Verwaltung offene Türen ein. Klaus Dürk, Fachbereichsleiter Bildung, Kultur, Generationen, hatte überschlägig die Zahl besagten Personenkreises auf zehn Prozent eingeschätzt, was Gretz auf 320 Euro hochrechnete, was Dürk nicht nur zur Überraschung des Sitzungsleiters Hubert Schnurr mit dem Angebot quittierte: "Wir machen uns den Antrag zu eigen". Wie danach alle - und dabei ein gutes Gefühl hatten.

