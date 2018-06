Häkchen auf To-do-Liste

Im März hatten sich Verwaltung und Gemeinderat im Rahmen einer Bereisung vor Ort ein Bild von dringlichen Maßnahmen gemacht und im Anschluss daran verschiedene Beschlüsse gefasst. So sollte die Sanierung von zwei Teilstücken der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Scherzheim und Unzhurst sowie Scherzheim und Lichtenau in Angriff genommen werden. Ausgeschrieben zur Sanierung wurden 3400 Quadratmeter Straßenfläche.

Der erste Bereich sieht eine Sanierung des Wegs zwischen dem Ortseingang Scherzheim und dem Mittelfeldgraben vor, der zweite Bereich eine Sanierung vom Baugebiet Scherzheim hinter der Wasenhalle rund 200 Meter in Richtung Schützenhaus. Wie Bauamtsleiter Andreas Ludwig erklärte, ist vorgesehen, die Straßenränder abzuschieben, neu zu profilieren und eine acht bis zwölf Zentimeter dicke Tragschicht aufzubringen. Die Fahrbahnbreite wird vier Meter betragen, jedoch ohne Randeinfassung. Der Auftrag wurde vergeben an die Firma Ossola aus Kappelrodeck-Waldulm zum Angebotspreis von rund 89000 Euro. Die Arbeiten sollen im Sommer erledigt werden.

Nicht einverstanden zeigten sich Karl-Heinz Geißler (CDU) und sein Fraktionskollege Gerhard Meier mit der vorgesehenen Entwässerung über seitliche Mulden. "Die Entwässerung muss über einen befestigten Schacht oder eine Rohrleitung sichergestellt sein, insbesondere auf der Häuserseite", forderten sie. Diese Arbeiten könnten vom Bauhof durchgeführt werden.

Für die Sanierung von Gebäuden wurden im Haushalt dieses Jahr ebenfalls 110000 Euro eingestellt. Das Ratsgremium vergab die Arbeiten für ein neues Dach am Rathaus Ulm an die Firma Seiert aus Ottersweier zum Angebotspreis von rund 48000 Euro. Die Arbeiten sollen im Sommer durchgeführt werden. Vergeben wurde ebenso der Auftrag zur Fassadensanierung der Alten Schule in der Lindenstraße in Grauelsbaum zum Angebotspreis von 50000 Euro an die Firma BSW aus Lichtenau. Der Auftrag umfasst sämtliche Maler- sowie Gerüstarbeiten und das Dachholz. Ebenfalls vergeben an die Firma BSW wurde der Auftrag zur Fassadensanierung der WC-Anlage an der Alten Schule zum Preis von 6500 Euro. Mit der Sanierung der Eingangstreppe wurde die Firma Naumann aus Scherzheim zum Angebotspreis von 2000 Euro beauftragt.

Abgerissen wurde die rund 50 Jahre alte Rathausbrücke über die Acher in Scherzheim, deren Standsicherheit beeinträchtigt war. Ende April haben die Arbeiten für das neue Brückenbauwerk begonnen. Wie Bauamtsleiter Andreas Ludwig informierte, sei zwischenzeitlich der Unterbau fertiggestellt. Bis zum Sommer soll das neue Bauwerk befahrbar sein. Entsprochen wurde dem Wunsch des Scherzheimer Ortschaftsrats, die seitlichen Geländer zu erneuern und sie im Stile der benachbarten Rössel-Brücke auszuführen. Der Gemeinderat stimmte den Mehrkosten in Höhe von knapp 13000 Euro zu und beauftragte mit der Ausführung die Firma Haas & Haas aus Lichtenau, die bereits den Brückenauftrag erhalten hatte.