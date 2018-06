Konzeptausschreibungen angeregt Bühl (wv) - Eine rundum positive Bilanz legte die Bühler Wohnungsbaugenossenschaft in ihrer 69. ordentlichen Mitgliederversammlung vor: Der Bestand stieg durchs neue Steinmetzhaus in der Hauptstraße um 17 auf 139 Wohnungen, ein Plus von 14 Prozent. Im Berichtsjahr 2017 betrug die Leerstandsquote 0,0 Prozent. Die Genossenschaft wuchs in Jahresfrist um 23 auf erstmals 300 Mitglieder. Aufsichtsratsvorsitzender OB a. D. Hans Striebel hob am Donnerstagabend im voll besetzten Kaiser-Saal den Beitrag, den die 2000 Wohnungsgenossenschaften in Deutschland mit ihren 2,2 Millionen Wohnungen für bezahlbares Wohnen leisten, als unverzichtbar hervor. Er berichtete: "Immer mehr Kommunen wenden Konzeptausschreibungen an, damit auch Wohnungsgenossenschaften eine Chance haben, Baugrundstücke zu einem bezahlbaren Preis zu erhalten. Das würden wir uns natürlich auch gerne für Bühl wünschen. Ansonsten gehen Grundstücke zum Höchstgebot weiterhin nur an renditeorientierte Investoren." In einer Zeit, da Wohnungen knapp seien, könne sich die Stadt glücklich schätzen, mit der Bühler Wohnungsbaugenossenschaft einen verlässlichen Partner zu haben. Striebel gab der Hoffnung Ausdruck, "dass nicht nur das Thema ,Übernahme der städtischen Wohnungen im Oberamtshof', sondern auch das Interesse am städtischen Grundstück in der Lessingstraße bei Gemeinderat und Rathausverwaltung auf offene Ohren stößt". Im Grußwort bestätigte OB Hubert Schnurr intensive Gespräche mit der Genossenschaft über neue Objekte. Er sprach das Projekt "Sozialer Wohnungsbau" an und meinte, entsprechende Weichen werde der Gemeinderat stellen: "Wir sind guter Dinge, dass wir für unseren Wohnungsmarkt entsprechende Angebote schon in naher Zukunft zur Verfügung stellen können - und davon profitiert mit Sicherheit auch die Bühler Wohnungsbaugenossenschaft." Erst am 28. Februar war deren Geschäftsführung von Roland J. Meixel auf Rainer Strack übergegangen. Daher legte noch Meixel den Geschäftsbericht für 2017 vor. Gut 90 Prozent der 8,034 Millionen Euro Bilanzsumme bestünden aus Grundstücken mit Wohnbebauung. Die Eigenkapitalquote betrage - trotz des Neubaus Steinmetzhaus - rund 33 Prozent, und wieder habe die Genossenschaft auch in die Sanierung ihres Wohnungsbestands investiert, 2017 über 90000 Euro, erläuterte Meixel. Als Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hatten Jörg Woytal und Franz Decker gewirkt. Ersterer erstattete über den Jahresabschluss Bericht und bestätigte: "Alles ordnungsgemäß und einwandfrei geführt." Die gesetzliche Prüfung des Abschlusses 2016 durch den Verband baden-württembergischer Wohnungsunternehmen stelle die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung fest, trug Striebel vor. Die von OB Schnurr gestellten Anträge auf Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat genehmigte die Versammlung einstimmig. Aus den knapp 12100 Euro Bilanzgewinn beschloss sie ebenfalls einstimmig, gut 11600 Euro als vierprozentige Dividende an die Anteilseigner auszuschütten. Für zehn Jahre Verwaltungsarbeit in der Genossenschaft wurde Daniela Breuninger geehrt. Sie sei die gute Seele der Geschäftsstelle, meistere mit Sachverstand und Bravour ihre Aufgaben, lobte Striebel. Mit der Ehrenurkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Horst Gatzke ausgezeichnet und mit der für 25 Jahre Lothar Götz. Ebenfalls 25 Jahre gehören Irene Suchanek, Gabriel und Iwana Weiss sowie Friedrich Engelmann der Genossenschaft an.

