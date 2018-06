Innenstadt verwandelt sich in Spieleparadies

"Es ist ein richtiges Spieleparadies", meinte angesichts der 26 Erlebnisstationen auch Bürgermeister Wolfgang Jokerst bei der Eröffnung. Sein Wunsch: "Ich hoffe auf strahlende Kinderaugen bei diesem supertollen schönen Wetter". Seine Hoffnung erfüllte sich, denn kein Gewitter störte die beliebte Veranstaltung, die wieder zahlreiche Familien nach Bühl lockte. Jokersts Dank galt den Organisatoren und teilnehmenden Partnern.

Vereine, Händler und Stadtverwaltung sorgten dafür, dass Langeweile ein Fremdwort war. "Mit den ,Bühler Samstagen' wollen wir allen Bereichen Rechnung tragen. Familien und Kinder sind ganz wesentlich für uns", erklärte Bina-Sprecher Christoph Engelhardt.

Für viele Vereine hat sich der "Kinderspaß" zu einer idealen Plattform entwickelt, um auf sich aufmerksam zu machen. Erstmals waren beispielsweise die Baseball-Spieler des TV Bühl mit dabei. In der Eisenbahnstraße hatten sie ein riesiges "Fun-Modul" mit Schlag- und Wurfkäfig des baden-württembergischen Baseballverbandes aufgebaut. Das riesige Spielfeld verfehlte seine Wirkung nicht und machte viele Kinder neugierig, die einmal den Schläger in die Hand nehmen wollten, um voll ausgerüstet den Ball aus der Ballmaschine zu treffen und zurückzuschlagen. Seit vier Jahren gibt es die Abteilung beim TV Bühl, trainiert wird auf dem Platz in Neusatz, erzählt Manuel Moretti, dass die Abteilung mit der Herrenmannschaft in der Bezirksliga spielt und damit in ganz Baden-Württemberg unterwegs ist. Daneben gibt es eine Jugendmannschaft und den Funbereich. "Aber wir brauchen Nachwuchs", erklärt Moretti, dass schon Kinder ab vier Jahren das Baseballspiel erlernen können. Am Samstag versuchten er und seine Mannschaftskollegen vor allem Acht- bis 15-jährige zu begeistern.

Eine ähnliche Zielgruppe haben auch die Sondbachschlorben Guggis aus Vimbuch, die ebenfalls zum ersten Mal teilnahmen, um für ihre Jugendguggemusik die Werbetrommel zu rühren. Laut und schräg spielen ist die Spezialität und so lag es nahe, dass an ihrem Stand lautstark Musik gemacht werden konnte. "Wer schafft den lautesten Ton?" lautete das Wettkampfmotto beim Schlag auf die Trommel oder kräftigen Pusten in die Trompete.

Ein Bummel zeigte, wie vielfältig das Vereinsleben und damit die Angebotspalette für den Nachwuchs ist. Fußball, Tennis, Karate, Turnen, Tanzen, Musizieren oder Feuerwehr sind nur eine Auswahl. Dass schon die Kleinsten bei der Kinderfeuerwehr bestens Bescheid wissen, demonstrierten sie bei einem simulierten Chemieunglück. Eine "hochgiftige Substanz" trat nach den Angaben von Moderator Jochen Boos aus dem Anhänger. Und so galt es Spezialkleidung anzuziehen, abzusichern, die Flüssigkeit zu binden und, ganz wichtig, auch zu löschen. Zudem ging es mit der Feuerwehr hoch hinaus, beim Kistenstapeln Richtung Rathausspitze.

Sicherlich mehrere hundert Kinder waren bei den verschiedenen Tanzgruppen zu erleben. Das Tanzstudio "Lets dance", die Tanzschule Fromme und die Gruppen des TV Eisental zogen mit Break-Dance, Ballett, Bändern und Streetjazz die Blicke auf sich. Russische Tanzaufführungen gab es mit zwei Gruppen der Gemeinwesenarbeit Hügelsheim. Sie waren genauso wie die Trommelgruppe "Casadibah" ein bunter Mosaikstein im Rahmen des Bühler Jahresmottos "Meine Welt - Deine Welt - Eine Welt". Nachdem das Fest der Kulturen in diesem Jahr nicht stattfindet, wurde es in kleinerem Rahmen in den "Kinderspaß" integriert. So servierte die alevitische Gemeinde verschiedene türkische Speisen, während der Eine-Welt-Laden und der Bühler Perukreis Leckereien aus dem Laden sowie gefüllte Empanadas anboten.