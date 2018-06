"Auf dem Teller ist immer das Produkt der Star" Bühl/Rastatt (gero/red) - Ein Niederbühler, der in Bühl kocht, ist sprichwörtlich in aller Munde: Unter 100 Bewerbern qualifizierte sich Mario Aliberti, Küchenchef des "Badischen Hof", fürs Vorfinale des Wettbewerbs "Koch des Jahres" am 18. Juni in Bremerhaven. Der gebürtige Italiener ist in dieser Runde damit der einzige baden-württembergische Teilnehmer. Er misst sich in der "Hauptstadt der Hochseefischerei" mit weiteren fünf Kollegen. Die Auslobung zum "Koch des Jahres" ist eine Ideenschmiede für neue Konzepte in der Gastroszene. Veranstalter ist die spanische Unternehmensgruppe Caterdata mit Sitz in Barcelona und Freiburg. Der Wettbewerb richtet sich an Profi-Köche aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. In drei Vorfinals kürt eine Jury internationaler Spitzengastronomen je zwei Finalisten. Die Teilnehmer müssen innerhalb von acht Stunden ein Dreigang-Menü für sechs Personen mit einem Warenwert von maximal 16€ Euro pro Person zelebrieren. Im Oktober 2019 treten die jeweils acht Finalisten auf der weltweit größten Nahrungsmesse Anuga in Köln gegeneinander um den prestigeträchtigen Titel "Koch des Jahres" an. Es winken Preisgelder von insgesamt 10 000 Euro. Mario Aliberti (26) ist in der Gastronomie groß geworden. Mit 17 Jahren verlässt er sein italienisches Heimatdorf und beginnt eine Lehre im "Bayrischen Hof" in München. Nach weiteren Auslandspraktika, bei denen er die facettenreiche wie geschmacksintensive asiatische Küche wertschätzen lernt, folgen berufliche Stationen unter anderem in Ulm und Baden-Baden. Seit Herbst vergangenen Jahres ist er Küchenchef im "Badischen Hof" in Bühl. Seine Philosophie ist klar und zielorientiert: "Auf dem Teller ist immer das Produkt der Star." Er mag "facettenreiche Aromenspiele und geschmackliche Kontraste". Für das Vorfinale hat er sich folgendes Menü ausgedacht: eine Vorspeise aus der norwegischen Küche, zum Hauptgang einen Ganzheitsansatz vom Fisch und als Dessert Kreationen aus Alge Grieß mit weißer Schokolade. Ihm assistieren wird sein Chef de Partie, Christian Lorenz (22) aus Lauf. Die Liste der Gewinner des Wettbewerbs liest sich wie das Who is Who der Kochlöffelartisten, darunter der Drei-Sterne-Koch Dieter Müller. Als gutes Omen wertet Aliberti, dass 2017 der erste Preis nach Baden ging: an Jan Pettke von der Scheck-in-Kochfabrik in Achern. Bei der aktuellen Auflage nun vielleicht Bühl/Niederbühl? Aliberti ist erst einmal stolz, "dass ich mich unter Wettkampfbedingungen mit den Besten der Branche messen kann. Das macht mich stolz und ist eine Herausforderung und Ehre zugleich." Wettkampfstress ist er gewohnt. Wenn es seine knapp bemessene Freizeit erlaubt, geht er für den SV Niederbühl auf Torejagd. Die Trefferquote mit 15 "Buden" jedenfalls stimmt.

