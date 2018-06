Schaufenster der Stärke

Der Druck, Auszubildende zu finden, sei groß, sagte Dieter Kohler von Handel & Handwerk am Freitagnachmittag zur Eröffnung im Foyer der Maria-Victoria-Schule. Das sei auch daran abzulesen, dass sich zu den 30 angemeldeten Ausstellern kurzfristig noch vier weitere gesellten. Die zehnte Ausbildungsbörse sei von der Werkrealschule und der Gemeinde sehr gut unterstützt worden. Er und Patricia Panter verabschiedeten sich als Organisatoren. "Die Börse soll genauso erfolgreich weiterlaufen", sagte Panter. Es sei schön, dass so viele Begeisterte hinter den Infoständen stünden, die Interesse bei den Jugendlichen wecken könnten.

Trotz tropischer 30 Grad sei die Schule am Freitagnachmittag der richtige Ort gewesen, sagte Bürgermeister Jürgen Pfetzer. Die Ausbildungsbörse sei ein "tolles Schaufenster der Stärke des Wirtschaftsstandortes Ottersweier" und darüber hinaus. Sie hebe sich von anderen Messen ab, weil sie überschaubar sei und vielfach die Firmenchefs Infos aus erster Hand geben. Sie fänden hier ihren Nachwuchs und vielleicht sogar "ihre Führungskräfte von morgen."

Die Dormakaba Deutschland GmbH mit rund 310 Mitarbeitern am Standort Bühl nahm 2017 zum ersten Mal an der Ausbildungsbörse in Ottersweier teil. "Drei Auszubildende von dieser Schule fangen dieses Jahr bei uns an", freute sich Abteilungsleiter Stephan Meyer. Nicolas Bohnert, junger Meister und neuer Ausbildungsleiter, konnte von den guten Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen aus erster Hand erzählen, weil er sie selbst genutzt hat. Werkrealschüler einzustellen sei dem Unternehmen wichtig, sagten beide, denn man wolle seine Auszubildenden als Facharbeiter behalten.

Die Eckerle-Gruppe hatte Eis für die Jugendlichen mitgebracht, die Zimmerei Kohler ließ die jungen Leute einen Balken absägen, bei Seiler Heizungsbau wurden Rohre zugeschnitten und bei der Metzgerei Zuber Tomaten zu Rosen geformt. Es gab Einblicke in Pflegeberufe, in Industrie, Handel und Handwerk, in schulische Weiterbildungsmöglichkeiten und in Ausbildungsgänge bei der Gemeinde, Banken, Krankenkassen und bei der Polizei.

Ihre Stimme zu schulen, das riet eine Berufsberaterin der Agentur für Arbeit der 14-jährigen Mariana Apelt. Sie brachte sie auf die Idee, nicht gleich Synchronsprecherin beim Film werden zu wollen, sondern mit einer Ausbildung zur Logopädin eine Grundlage zu legen. "Ich habe hier auch den Mediendesigner entdeckt", sagte die Schülerin nach ihrem Rundgang durch die Ausstellung auf zwei Stockwerken: "Das wäre ein toller Beruf für mich!" Ihre Freundin Emely erzählte von Kontakten zu Mitarbeitern des Klinikums Mittelbaden und dass sie der Umgang mit Lebensmitteln fasziniert habe.

Der Markt der Möglichkeiten ist reich bestückt, diese Botschaft nahm auch eine Mutter mit nach Hause. Sorgen darüber, dass ihre Kinder nirgends unterkommen könnten, muss sie sich nach dieser Ausbildungsbörse nicht mehr machen. Matthias Vetter, im Vorstand des Vereins Handel & Handwerk für Marketing zuständig, plant eine Evaluation des Erfolgs. Er freut sich über den guten Zuspruch, nach dem der Verein mit einem Handzettel und einem Film auf die Messe aufmerksam gemacht hatte.