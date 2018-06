Alle 500 Meter ein Gastronomiebetrieb

Bühl - Sie ist nicht überlaufen, die Leute reden miteinander, und die Gastronomie ist hervorragend aufgestellt: Dieses Fazit zog einer der ältesten Teilnehmer der 3. Kappler Genusstour am Sonntag in Kappelwindeck. Vor den Genuss bei fünf beteiligten Restaurants hatte die Touristinformation der Stadt Bühl als Veranstalterin aber die Anstrengung gestellt.

Der Schweiß floss in Strömen an diesem heißen und sonnigen kulinarischen Wandertag. Er begann auf dem Kirchplatz in Kappelwindeck, führte durch Reben und Wälder bis zur Burg Windeck hinauf - und wieder zurück. Gut, dass die Gastronomen unterwegs für Erfrischungen sorgten. Rund 300 Teilnehmer gingen bis 14 Uhr auf die Strecke, rund 100 von ihnen genossen unterwegs ein viergängiges Genussmenü.

Erste Gelegenheit zum Verschnaufen und Verkosten des diesjährigen Kappler Genussweins der Affentaler Winzer gab es am Schüttebrünnele. Der Brunnen selbst schüttete so wenig Wasser, dass der Stand in den Reben mit den roten Schirmen gern angenommen wurde. Dort lagen die Getränke nicht lange in großen Sektkühlern mit Eiswürfeln, bevor die vielen Familien und Gruppen damit auf einen schönen Tag anstießen.

"So muss ein Wandertag sein!", schwärmte ein Altschweierer, der zum dritten Mal dabei war. Der Wein sei kühl, und er freue sich auf das Menü. Vor dem Restaurant Jägersteig wurde er wie alle Wanderer von Inhaber Peter Leppert mit einem kostenlosen Melonengetränk mit Minze begrüßt. Die halbe Aussichtsterrasse mit Blick auf Bühl und weit ins Rheintal war für die Genusswanderer reserviert. Sie genossen einen luftgetrockneten deutschen Schinken mit grünem und weißem Spargel.

Für den Zwischengang auf der Burg Windeck ging es steil bergauf. Für Familien mit Kinderwagen war das der schwierigste Teil der Strecke. Zum Teil konnten sie auf breite Waldwege ausweichen, aber an der einen oder anderen Stelle mussten Baby und Wagen getragen werden.

Zur Belohnung wartete auf der Burg ein gut gelaunter Wirt. Rolf Fischer ließ den Menüpass-Inhabern Saiblingsfilets auf Gemüsestreifen mit Kräutersoße servieren und bot für alle Wanderer eine kleine Karte mit deftigen Stärkungen im Burghof.

"Jetzt geht's nur noch runter", freuten sich die Wanderer, die die Burg hinter sich ließen. Die Genusstour führte sie weiter zum Hotel-Restaurant Rebstock. Als Hauptgang gab es dort gefüllte Poulardenbrust mit Pfifferlingen und Nudeln. Auf den Nachtisch des Genussmenüs im Einsiedelhof freute sich einer der ältesten Teilnehmer mit seinen fast 80 Jahren besonders. Das badische Tiramisu mit heimischen Früchten und Erdbeersorbet konnte man unter mehr als 100 Jahre alten Bäumen genießen.

"Hier gibt es alle 500 Meter einen traditionsreichen deutschen Betrieb. Das haben in Bühl nicht immer alle auf dem Schirm", sagte einer der Wirte der Genusstour. Sie soll mit dazu beitragen, dass sich das ändert. In der vierten Auflage im kommenden Jahr könnte sie terminlich ein bisschen früher gelegt werden, um die große Hitze zu vermeiden, so die Überlegungen von Tino Rettig, dem Leiter der Tourist-Info. Er bedauerte, dass wegen der großen Wärme in diesem Jahr weniger Wanderer unterwegs waren als im Vorjahr.

Auch das Platzkonzert am Nachmittag, für das die Jugendkapelle "Bühler Westen" sorgte, hätte mehr Zuhörer verdient gehabt. Unter der alten Linde vor der Kappelwindecker Kirche gab es unter anderem raffinierte Burger vom Jägersteig und wunderschöne Sitzplätze mit Bewirtung durch das Restaurant Traube.

Übrigens kann die Kappler Genusstour jederzeit von jedem erwandert werden. Sie ist seit 2016 als Projekt des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord dauerhaft ausgeschildert.