Verwertungsquote liegt bei stattlichen 77 Prozent

Nachdem die Einrichtung im November vergangenen Jahres in Betrieb ging, erhielt am Sonntag die Bevölkerung Gelegenheit, die Ausstattung und den Betriebsablauf auf einem Recycling-Parcours mit acht verschiedenen Stationen kennenzulernen. Daneben gab es viele Informationen zum Thema Abfallvermeidung und Wiederverwertung. Mehrere Partner boten den ganzen Tag ein vielfältiges Informations- und Unterhaltungsprogramm an.

Wie Landrat Jürgen Bäuerle bei seiner Eröffnungsansprache informierte, wurde das Ziel, die Erhöhung der Wiederverwertungsquote mit einer hohen Servicequalität und Kundenfreundlichkeit zu erreichen, bereits im ersten halben Jahr voll erfüllt. Die aktuelle Verwertungsquote beträgt 77 Prozent und liegt mit 15 815 gebührenpflichtigen Anlieferungen bereits jetzt rund 20 Prozent über dem Vorjahr. Allein im April hatten 3700 Kunden dazu beigetragen, durch bessere Trennung über den Wertstoffhof den Restabfall bisher um 400 Tonnen zu reduzieren. Damit hätte sich der neue Wertstoffhof mit Baukosten von 4,2 Millionen und jährlichen 360 000 Euro Betriebskosten sehr schnell als sinnvolle Investition des Landkreises erwiesen.

Der Betriebsleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs, Dr. Jörg Peter, ergänzte diese Zahlen mit Rückmeldungen von Kunden. So habe sich die gute organisatorische Abwicklung und die Freundlichkeit der Mitarbeiter bereits bis in den Raum Rastatt herumgesprochen, wie er immer wieder höre. Ein Dankeschön beider Verantwortlichen für die partnerschaftliche Unterstützung in der Planungs- und Bauphase ging an den Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr und den Vimbucher Ortsvorsteher Manuel Royal.

Noch vor dem schwungvollen musikalischen Auftakt durch den Musikverein Vimbuch stürmten die meisten Besucher die Tische des Verschenkmarktes. Hierzu hatten am Vortag viele Menschen Kleingegenstände wie Haushaltsartikel, Spielwaren und Bücher abgegeben, die sie zum Wegwerfen zu schade fanden. An den Tischen des Repair-Café Bühl demonstrierten berufserfahrene Helfer, dass zum Beispiel ein defektes Netzkabel an einem Bügeleisen kein Grund ist, um es gleich zu entsorgen. Für die Unterhaltung der vielen kleinen Besucher sorgten der Löwenzähnchen-Kinderbauwagen mit Experimenten für Kinder und eine Station, an der sie selbst Papier herstellen konnten. Neben mehreren Foodtrucks für das leibliche Wohl sorgten eine Kutsche bei Rundfahrten, der Zauberer Felix van Mel mit seiner Fingerfertigkeit und überraschenden Zauberkunststücken sowie zwei Formationen der Musikschule für viel Abwechslung.