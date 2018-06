Publikum im "Schnoogefieber"

(red) - Musiker und Geschichtenerzähler kamen im Bühler Jugendzentrum "Komm" zusammen, um ihr Können in der Reihe "Offene Bühne" einem Publikum zu präsentieren. Dabei stand der Spaß an der Darbietung zwar im Vordergrund, allerdings gab es auch mehrere Momente des Innehaltens. So zum Beispiel zu Beginn des Abends, als die klagenden Klänge der "Elegy for the Victims of the Tsunami" von Nobuyuki Tsujii den Raum erfüllten. Das Stück wurde im Gedenken an die Opfer des Tsunamis im Jahr 2011 in Japan geschrieben.

Harald Schydlo, der auch als Moderator durch den Abend führte, hatte den Abend zuvor mit Chopins "Prelude in e-moll op. 28 Nr 4" eröffnet; er berührte die Zuhörer auch mit dem Stück "Die Melodie" von Klaus Hoffmann, welches das Schicksal einer Frau beschreibt, deren Ehemann von den Nationalsozialisten ermordet wurde.

Eckhard Goldau entlockte schließlich seiner zwölfsaitigen Gitarre warme, kraftvolle Klänge bei "Wieder hier" von Westernhagen und "When a blind Man cries" von Deep Purple. Unter großem Beifall verließ er die Bühne.

Danach erzählte Axel Rastätter in ironisch-sarkastischem Duktus Geschichten über die Globalisierung und deren Folgen. Die angehende Musikstudentin Sara Elisa Zimmermann, zum ersten Mal auf der Offenen Bühne zu Gast, konnte das Publikum mit ihrem Spiel an der klassischen Gitarre begeistern. Stefan Kühnlein, Mathedozent am KIT, zupfte seine zwölfsaitige Gitarre bei den beiden Eigenkompositionen "Das Stück mit dem Fis" und "Zehneinhalb" virtuos. Bevor es in die Pause ging, präsentierten Jana Stromajer (Piano) und Barbara Lerchner (Gesang) das Stück "Where do I begin" von Francis Lai. Die Pianistin konnte auch solo bei "Eifersuchtstango" von Jacob Gade überzeugen.

Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt des badischen Mundartkünstlers Thomas Hans Meyer aus Ettlingen. Er forderte das Publikum zum Mitmachen bei der "Schnooge-Bloog" auf. Jeder kenne es: Man liege im Bett, wolle schlafen, doch dann: "Bzzz!", Schnaken auf der Jagd nach Blut. Das Publikum wurde zur "Schnoog", und Meyer sang, spielte Gitarre, strapazierte die Mundharmonika und dirigierte die "Schnooge" in einem wilden Tohuwabohu durch dieses verrückt machende Lied. Mit viel Gelächter und lautem "Bzzz!" wurde er schließlich verabschiedet.

Die Band der Handelslehranstalt gab zur Freude des Publikums schließlich noch mehrere Popsongs zum Besten. Und auch Aaron Kreidenweis-Thomas, der schon oft auf der Offenen Bühne zu Gast war, begeisterte wieder einmal die Zuhörer mit seinen Improvisationen und spielte zum Abschluss des Abends "Riders on the Storm" von den Doors.

