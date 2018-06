Sponsor bringt das Geld und bekommt die Namensrechte

(as) - Die Oben-Ohne-Fotos, die eine 14-Jährige als "Liebesbeweis" an ihren Schwarm geschickt hatte, gehen per Whatsapp plötzlich an der ganzen Schule rum. "Sexting", also das Verschicken sexuell orientierter Fotos, ist unter Jugendlichen sehr verbreitet (Foto: dpa). » - Mehr