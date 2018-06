Opfer hört noch, wie Täter das Messer schleift

Die 61-Jährige leidet noch immer körperlich an den Nachwirkungen des Angriffs. Ihr Mann stach ihr mit dem Messer zweimal in den Rücken und verletzte dabei unter anderem einen Nerv in der Wirbelsäule. Einer ihrer Söhne fährt sie im Rollstuhl in den Gerichtsaal. "Die linke Körperseite ist gelähmt", berichtet sie dem Gericht unter dem Vorsitzenden Wolfgang Fischer von ihrem Gesundheitszustand. Außerdem habe sie starke Nierenschmerzen, gegen die auch Medikamente nicht helfen würden. Mit dem Angeklagten ist sie seit fast 30 Jahren verheiratet. Bei der Hochzeit lebte das Paar noch in Kasachstan. Die Frau, die zwei Söhne mit in die Ehe brachte, schildert ein glückliches Familienleben. In den Jahren vor der Umsiedlung nach Deutschland 1998 brachte sie zwei weitere Söhne zur Welt.

In der neuen Heimat habe ihr Mann allerdings Schwierigkeiten gehabt, Fuß zu fassen: "Er hatte große Sprachprobleme", erzählt sie vor Gericht. Zunächst wohnte die Familie in Bayern, später zog sie ins Murgtal. Der Angeklagte arbeitete dort in der kommunalen Grünpflege. Er habe sich auf der Arbeit allerdings gehänselt gefühlt, wie die Ehefrau berichtete. Ab etwa 2007 seien die Probleme auch innerhalb der Familie massiv geworden. Ein Neffe aus Kasachstan habe dem Mann damals angeblich erzählt, dass er ihn "als Homosexuellen im Internet gesehen hat". Der Angeklagte habe daraufhin den Stiefsohn verdächtigt, gefälschte Bilder online gestellt zu haben. Diese Aufnahmen seien auch der Grund, weshalb er später immer wieder arbeitslos wurde. Der Angeklagte selbst hat die Bilder allerdings nie gesehen - und auch sonst keiner der Prozessbeteiligten. Auch Ermittlungen der Polizei in diese Richtung liefen ins Leere. Trotzdem ließ sich der 59-Jährige auch durch Zureden seiner Familie nicht von dem Gedanken abbringen, dass er öffentlich bloßgestellt worden sei: "Das hat ihn regelrecht gequält", erzählt seine Frau. Die Problematik gipfelte schließlich in der Bluttat vom 9. September. Der Angriff auf die Frau erfolgte aus ihrer Sicht vollkommen unvermittelt. Sie habe den ganzen Tag Marmelade gekocht. Dabei habe sie von draußen Schleifgeräusche gehört, "als ob jemand eine Axt schärft". Was sie nicht wusste: Ausgangspunkt des Geräuschs war die eigene Garage, wo ihr Mann die Tatwaffe schliff.

Mit der 19 Zentimeter langen Klinge erstach er zunächst den 36-jährigen Stiefsohn in dessen Wohnung, bevor er ins obere Stockwerk zu seiner Frau ging. Diese sah den Angriff nicht kommen. "Erst, als er mir den zweiten Messerstich in den Rücken verpasst hat, habe ich begonnen, laut zu schreien", erzählt sie. Sie habe ihre Beine nicht mehr gespürt, und ihr sei schwarz vor Augen geworden. Ihr Ehemann sei ihr riesig vorgekommen, sein Gesicht tiefrot verfärbt. "Jetzt habt Ihr mich soweit gebracht", soll er gesagt haben.

Die Staatsanwaltschaft wertet den Angriff auf die Frau als versuchten Mord. Sie selbst scheint anderer Meinung zu sein: "Wenn er mich hätte umbringen wollen, hätte er mir ins Herz gestochen", sagt sie.

Die Befragung der Ehefrau wird heute zum zweiten Prozesstag ab 9 Uhr fortgesetzt.