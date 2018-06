Schweden wird Fußball-Weltmeister

Der Vimbucher Nachwuchs konnte am Wochenende im "Kleinen WM-Turnier" per Los die Nachbarnation Frankreich vertreten. Im blauen Trikot und ausgestattet mit Trikolore, WM-Utensilien in französischen Farben sowie mit einer starken Fangemeinde galt es, in der Vorrunde gegen Australien, Dänemark und Brasilien zu bestehen. Den Mannschaften machte neben dem jeweiligen Gegner auch die Hitze zu schaffen. Mit etwas Glück und dem besseren Torverhältnis kamen die Vimbucher "Franzosen" als Gruppenzweiter in die Zwischenrunde.

Dort musste die Gruppe von Markus Schmieder und Jonas Bilger allerdings gleich gegen den haushohen Favoriten Schweden antreten, vertreten durch die Eintracht Freiburg, der am Ende sehr überlegen das Turnier ohne ein Gegentor gewann. Nach einer deftigen Niederlage war ein Weiterkommen ins Finale nur schwer möglich. Die Vimbucher erkämpften sich aber noch ein beachtliches Unentschieden gegen den späteren Finalisten Belgien aus Ottersdorf.

Außer gegen Freiburg konnte die Vimbucher Fußballjugend gut mit den anderen Mannschaften mithalten, die Jungs hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß am Turnier. In einer Pause wurde sie gar für die laufende Berichterstattung von Radio Regenbogen interviewt. Am Ende landete der Vimbucher Fußballnachwuchs auf einem guten sechsten Platz und durfte als Erinnerung das Trikot, eine Medaille, einen Fußball und viele schöne Eindrücke aus einem großen Stadion mit nach Hause nehmen.