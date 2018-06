Vier Jahrzehnte Hilfe für Kenia

Finanziell und wohl auch emotional begleitet wurden die Projekte, deren Fokus auf Bildungshilfe und medizinischer Grundversorgung liegt, etwa von der Stadt Bühl, der Erzdiözese Freiburg, Schulen, kirchlichen Gruppen und Privatpersonen. Exemplarisch für die Projekte, die auf den Weg gebracht werden konnten, sind etwa eine Mutter-Kind-Klinik, eine Grundschule, die zweite Berufsschule für Mädchen in ganz Kenia und eine Ölmühle, aber auch kleinere Maßnahmen wie der Bau von Zisternen.

Möglich wurde die Umsetzung durch die engen Kontakte zu den christlichen Missionen: Nur dank der Kirche, ihren Ansprechpartnern und ihrer Infrastruktur im kargen Nordkenia bestand Gewissheit, dass alle Spenden komplett und projektgebunden eingesetzt wurden. Aus den Kontakten zu Missionaren in North und South Horr erwuchsen vertrauensvolle Freundschaften, die bis heute währen.

Ein Uni-Forschungsprojekt hatte Willig erstmals 1975 nach Kenia geführt. Die Expeditionen legten den Grundstein für seine große Liebe zu Kenia mit seinen grandiosen Landschaften zwischen blühendem Süden und kargem Norden - und ließen in ihm den Wunsch entstehen, den überaus gast-freundlichen, bedürftigen Einheimischen zu helfen.

Sein Engagement, häufig in Kooperation mit Edeltraud Ludwig, einer Schulleiterin aus Landau, begann mit Patenschaften für nordkenianische Kinder, denen der Schulbesuch ermöglicht wurde. Noch existierte keine staatliche Schulpflicht. Gerade in armen Familien wurde oft nur der älteste Sohn zur Schule geschickt, zumal die Schuluni-formen Geld kosteten. Als Lehrer des TG Bühl und später als Leiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Gernsbach setzte Willig die Hilfe fort und begeisterte immer mehr Menschen für seine Initiative.

2001 schuf er mit der Gründung des Eine-Welt-Vereins Keniahilfe den formalen Rah-men. Die Mitgliederzahlen stiegen von knapp einem Dutzend auf heute rund 100 Personen.

Vier Jahrzehnte sind an Kenia nicht spurlos vorüber gegangen. Der Schulbesuch ist nun verpflichtend und kostenlos, die Infrastruktur im ganzen Land hat sich verbessert. Der Norden bleibt dennoch Sorgenkind: Dürrezeiten wie 2017 bringen gerade die Nomaden immer wieder in Not. In sol-chen Situationen organisiert der Verein in Kooperation mit den Missionen schnell und unbürokratisch Hilfe.

Willig pflegt den Kontakt zu seinen Ansprechpartnern in Kenia auch über Reisen. Im Sinne des Eine-Welt-Gedankens erweiterte er die Aktivitäten der Keniahilfe zudem über die Unterstützung eines Bildungsprojekts des Vereins "Vakoka Vakiteny" in Madagaskar: Vorrangig verlegt dieser Bücher für Kinder, um sie in ihrer madagassischen Identität und Sprache zu stärken. Finanziell unterstützt wurde zuletzt die Herausgabe des Buches "Madagaskar - A living museum", das 2017 erschien.

