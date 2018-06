Hilfsbereit, mutig und kein bisschen alt



Von Anne-Rose Gangl Lichtenau - Sie sind die guten Seelen in Lichtenau, denn ein Nein gibt es für sie nicht. Wenn Mitmenschen um Hilfe rufen, stehen sie freiwillig und im Ehrenamt bei Tag und Nacht zur Seite. Die Rede ist von der Freiwilligen Feuerwehr, die in diesem Jahr 150 Jahre alt wird, aber an Energie, Hilfsbereitschaft, Können und Kameradschaft nichts verloren hat. Bereits vor zwei Jahren haben die Führungskräfte der Wehr einen Festausschuss ins Leben gerufen. Es sollte ein rundum gelungenes Jubiläumsjahr mit Festakt und einem Festwochenende werden. Doch zwei Schicksalsschläge trafen die Kameraden in diesem Frühjahr, so dass der für den 28. April vorgesehene Festakt abgesagt wurde. Gefeiert wird nun am 23. und 24. Juni rund um das Feuerwehrgerätehaus Lichtenau, das in der 150-jährigen Geschichte einen besonderen Stellenwert einnimmt. Begonnen hat die Historie der Feuerwehr Lichtenau am 7. Dezember 1868 auf Antrag von 135 Bürgern. Zum ersten Kommandanten wurde Seifenfabrikant Bunz gewählt. Bereits ein Jahr später wurde die Zahl der Mitglieder von ursprünglich 70 auf 100 Mann festgesetzt, die in den damaligen Kriegsjahren absolut militärisch organisiert wurden. Damals wurde sogar ein Feuerwehr-Musikkorps gegründet und auch kameradschaftliche Veranstaltungen wurden gepflegt. Als "Feuerreiter" wurde Karl Stengel bestellt, der damals die Alarmierung vornehmen musste. Froh waren die Kameraden, als im Jahr 1877 eine zweirädrige Saug- und Druckspritze angeschafft werden konnte. Erwähnenswert ist auch, dass im Jahr 1899 die Feuerwehr vom Kreisfeuerwehrverband Baden-Baden zum Kreisfeuerwehrverband Offenburg übertrat. Interessant ist außerdem, dass die Stadt im Jahr 1923 einen Zuschuss in Höhe von 50000 Mark gewährte, aber allein sieben Beile 154000 Mark kosteten - von den heutigen modernen Gerätschaften war man noch weit entfernt. Dankbar war man schon, als statt der "Feuerreiter" zwei Radfahrer für das Heranholen der Überlandhilfe zur Verfügung standen. Und noch eine Kostbarkeit ist in den Archiven zu finden: Mit 44 Körben Kartoffeln bedankte sich die Lichtenauer Feuerwehr bei Herrn Pfettscher aus Achern, der die Ausbildung der Feuerwehrmusiker übernommen hatte. 10000 Arbeitsstunden für Gerätehaus Im Jahr 1945 wurden alle Gerätschaften durch einen Bombenangriff zerstört und nur noch 18 Mann durften auf Anordnung der französischen Militärregierung in der Feuerwehr sein. Eine Tragkraftspritze konnte erst wieder im Jahr 1958 gekauft werden. Das erste Feuerwehrfahrzeug kam 1961 in die Stadt. Im Jahr 1968 wurde das 100-jährige Bestehen mit Fahnenweihe, einem Kreisfeuerwehrtag und Leistungswettkämpfen des Landkreises Kehl auf dem früheren Schanzgelände gefeiert. Erst durch die Kreisreform 1971 wurde die Feuerwehr dem Kreisfeuerwehrverband Rastatt zugeordnet. Auch die Wehren der bis dahin selbstständigen Gemeinden Scherzheim, Ulm, Muckenschopf und Grauelsbaum sowie der Stadt Lichtenau schlossen sich zur Gesamtwehr zusammen. Die Feuerwehr Lichtenau war somit nur noch eine Abteilungswehr. 17 Jahre nach dem Zusammenschluss konnte das heutige Feuerwehrgerätehaus im Gewerbegebiet Sommerfeld eingeweiht werden. Rund 10000 freiwillige Arbeitsstunden leisteten die Kameraden für diesen Neubau, der auch im Landkreis Rastatt etwas Besonderes war, denn zum ersten Mal war es gelungen, drei Abteilungen einer Feuerwehr unter einem Dach unterzubringen. Im Jubiläumsjahr stehen der Stadtfeuerwehr Lichtenau acht Fahrzeuge sowie ein Rettungsboot zur Verfügung. 102 Aktive sind in fünf Einsatzabteilungen bereit, um zu den unterschiedlichsten Uhrzeiten zu Unfällen und Schadensereignissen zu fahren und so anderen Menschen zu helfen. Im vergangenen Jahr taten sie dies 22 Mal - zusätzlich zu den unzähligen Stunden für Proben und Ausbildungen. Zum Thema

