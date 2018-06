Nach Richtfest schrillen die Alarmglocken Bühl (sie) - Beim Richtfest vor knapp vier Wochen verkündete Oberbürgermeister Hubert Schnurr nur positive Nachrichten: Beim Bau des Feuerwehrgerätehauses West in Balzhofen gebe es keinerlei Probleme, das Großprojekt mit einem Gesamtvolumen von rund 3,5 Millionen Euro liege voll im Zeitplan. Doch am Mittwochabend schrillten im Gemeinderat auf einmal die Alarmglocken. Bei der Gestaltung der Außenanlage sowie den Entwässerungs- und Belagsarbeiten drohte eine Kostenexplosion. Das Gremium hob die entsprechende Ausschreibung auf. Die Folge: Die Inbetriebnahme der Wache verzögert sich um voraussichtlich vier Monate. Es war bereits der zweite Anlauf, den Auftrag unter Dach und Fach zu bringen. Kalkuliert hatten die Planer dafür im Vorfeld ein Budget von rund 414000 Euro. In einem ersten Durchgang ging lediglich ein Angebot ein, das laut Sitzungsvorlage "deutlich überteuert" gewesen sei. Schnurr entschloss sich deshalb, erneut in die Ausschreibung zu gehen. Deren Ergebnis legte die Verwaltung jetzt dem Gemeinderat vor. Sechs Firmen hatten die Unterlagen angefordert, am Ende trudelten aber nur zwei Angebote im Rathaus ein. Das Günstigste legte eine Firma aus Bühl vor, die rund 659000 Euro verlangte - und damit 37 Prozent über der Kostenberechnung lag. Die Gründe aus Sicht der Stadtverwaltung: ein geringer Wettbewerb mit nur zwei Beteiligten und die aktuell gute Konjunkturlage. Der OB schlug dem Gemeinderat vor, diese Kröte nicht einfach zu schlucken. Das Gremium solle die Ausschreibung stattdessen ein zweites Mal aufheben. Dies eröffne der Verwaltung rechtlich die Möglichkeit einer sogenannten freihändigen Vergabe. Dabei spreche die Stadt Firmen direkt an, um zum Beispiel den Ausführungszeitraum an die Bedürfnisse der Unternehmen flexibel anzupassen. Die Hoffnung: Die Arbeiten könnten so erst im Herbst oder Winter durchgeführt werden, wenn die Auftragsbücher nicht mehr so prall gefüllt seien. Das ermögliche tiefere Preise. "Ich glaube, das ist der richtige Weg", meinte der OB. Der Nachteil: Das Gebäude würde statt Ende des Jahres voraussichtlich erst im April 2019 fertiggestellt. Die Feuerwehr sei darüber informiert worden und würde die Verzögerung mittragen. Die Mitglieder des Gemeinderats stimmten geschlossen für diese Strategie. Peter Hirn (SPD) lobte: "Der Vorschlag hat Hand und Fuß." Wenn die Feuerwehr damit einverstanden sei, werde sich seine Fraktion nicht dagegenstellen. Nach anfänglichen Zweifeln ließ sich auch die CDU mit ihrer Sprecherin Margret Burget-Behm überzeugen. Diese hatte zunächst kritisch hinterfragt, warum ein Unternehmen auf einmal ein günstigeres Angebot abgeben sollte, zumal die Ergebnisse der Ausschreibung nun öffentlich bekannt seien. Am Ende konnte sie das Argument der späteren Bauausführung aber nachvollziehen und meinte: "Die Hoffnung stirbt zuletzt." Die Freien Wähler trugen den Vorschlag ebenfalls mit, auch wenn er aus Sicht von Karl Ehinger mit einem Risiko verbunden ist. Daraus machte auch der OB keinen Hehl: Es gebe keine Garantie für ein besseres Ergebnis. Wenn es am Ende vielleicht sogar noch teurer werde, "haben wir Pech gehabt". Ein Versuch sei es aber allemal wert. Das sah auch Walter Seifermann (GAL) so: "Prognosen sind immer schwierig. Aber es besteht eine gute Chance, das Angebot günstiger zu bekommen." Diese Meinung teilte Lutz Jäckel (FDP), da die Überschreitung von 37 Prozent erheblich sei. Allerdings mahnte er bei der Verwaltung auch an, bei ihren Kalkulationen künftig mit höheren Ausschlägen zu rechnen. Der Markt mit seiner aktuell guten Konjunktur bestimme die Preise: "Willkommen in der Realität."

