Erweiterungswünsche bereiten Landwirten Probleme Bühl (bgt) - Interessenvertreter des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), unter anderem Vizepräsident Karl Silberer und Kreisvorsitzender Thomas Huschle, waren zusammen mit Landrat Jürgen Bäuerle, der Leiterin des Landwirschaftsamts Andrea Stief und Kommunalpolitikern auf Agrartour. Die Probleme und Nöte der Bauern des Landkreises nicht aus den Augen zu verlieren, war Hauptziel der Informationstour, die am Mittwoch ihren Anfang auf dem Girrlenhof in Ottersdorf genommen hatte und dann bei Yvonne Zick und Matthias Markolf in Balzhofen Halt machte. Ging es in Rastatt im Wesentlichen um Schweinehaltung und Biodiversität, richtete sich das Augenmerk in Balzhofen auf die drei Säulen des Hofs von Markolf und Zick: Milchwirtschaft von Schafen, Kartoffel- sowie Getreideanbau, respektive Brotherstellung. "Schafraffenland" ist ein vergleichsweise kleiner Betrieb, der 2008 mit Milchschafen begonnen hatte und der weiterwachsen möchte. Inzwischen hält der Familienbetrieb, in dem die Eltern von Matthias Markolf noch mithelfen, 210 Schafe, von denen 57 zweimal täglich gemolken werden. Eine Käseküche ist angegliedert, wo die exzellente Milch (der beste Eiweißlieferant aller Milcharten) der ostfriesischen Milchschafe in Eigenregie verarbeitet wird. Ein Hofladen wird nicht unterhalten, stattdessen sind Automaten aufgestellt, aus denen rund um die Uhr Brot und Milchprodukte gezogen werden können. Nur einmal in der Woche donnerstags findet von 14 bis 16 Uhr ein Hofverkauf statt. Wie Markolf erläuterte, wird angestrebt, die Milchleistung sukzessive zu verbessern und demnächst die Milchleistungsprüfung abzulegen. Schwierig scheint allein die Vergrößerung des Schafstalles zu sein, und hier überschneiden sich seine Probleme mit denen vieler Kleinbauern im Lande. Wenn es um die Erweiterung von Agrarflächen beziehungsweise Viehstallungen gehe, dann werde es allenthalben kritisch. Es bestehe zwar ein gesetzlicher Bestandsschutz von bäuerlichen Betrieben, Erweiterungen jedoch würden nur sehr selten genehmigt, weil allzu oft der Abstand zu umliegenden Wohngebieten zu gering sei. Zudem werde die Tierhaltung selbst in Dorfgebieten immer schwieriger. Gehörten Misthaufen noch bis vor gar nicht allzu langer Zeit zur ländlichen Idylle, so möchte ihn heute niemand mehr unmittelbar vor der Nase haben, erklärte Markolf. "Und wenn bei den Nachbarn irgendwo eine Fliege im Wohnzimmer auftaucht, dann ist sie von uns!" Auf Nachfrage von Andrea Stief, wie denn die "Gläserne Produktion" bei ihm ankomme, wenn potenzielle Kunden sich über die Abläufe eines bäuerlichen Betriebes hautnah informieren könnten, sagte Markolf, dass anfangs doch "große Skepsis" geherrscht habe. Mittlerweile jedoch habe man sich von der Güte seiner Produkte überzeugt. Beim letzten Dorffest seien alle "herbeigeströmt". Direktverkauf ist kein Selbstläufer, meinte er. Tage der offenen Tür, Bauernmärkte, Dorffeste, das alles helfe, im Gespräch zu bleiben. Inwieweit die gesammelten Informationen dieser Agrartour letztlich ihren Niederschlag in der Gesetzgebung finden werden, steht dahin. Familie Markolf scheint jedenfalls zuversichtlich.

