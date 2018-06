"Angebot und Qualität entscheiden"

BT: Herr Oberbürgermeister, der Krankenhausausschuss des Ortenaukreises hat die Empfehlung ausgesprochen, ganz im Norden Acherns, also verkehrsgünstig gelegen zu Bühl, eine topmoderne Klinik zu bauen. Gleicht das nicht einer Kampfansage?

Hubert Schnurr: Es besteht schon seit Jahren eine Konkurrenz, die belebt bekanntlich das Geschäft. Gäbe es ein Miteinander, könnte man sich in den Angeboten der Häuser gegenseitig ergänzen. Aber das ist nicht gewünscht. Was den Neubau am ausgeguckten Standort in Achern betrifft, handelt es sich bislang nur um eine Willensbekundung im Ortenaukreis für das Jahr 2030. Man muss abwarten, ob die Neubaupläne im Klinikkonzept der Landesregierung überhaupt zum Tragen kommen. Wir wissen nicht, was das Land im Schilde führt.

Interview

BT: Die Empfehlung, dass die Geburtenstation in Achern verbleiben und mit einer neuen Hauptabteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie gestärkt werden soll, hat Sie sicher nicht überrascht?

Schnurr: Nein, das war aufgrund der Diskussionen im Vorfeld so abzusehen. Wir haben uns jedoch nach der Schließung der Bühler Geburtenstation in Baden-Baden neu und gut aufgestellt. Angebot und Qualität bei der Geburtshilfe werden entscheiden.

BT: Denken Sie, dass die Entscheidung gegen Achern hätte ausfallen können, wenn es in Bühl noch eine Entbindungsklinik gäbe?

Schnurr: Das glaube ich nicht. Im Süden reicht der Blick leider nicht über den Tellerrand des Ortenaukreises hinaus.

BT: Wie haben Sie von den Entscheidungen des Krankenhausausschusses erfahren?

Schnurr: Durch die Medien. Ich habe dabei auch die Aussage des Ortenauer Landrats gelesen, dass man mit uns ständig in Kontakt stehe. Das stimmt nicht, das sind Fake-News. Es gibt keinen Kontakt zwischen der Stadt Bühl und dem Landratsamt in Offenburg oder zum Ortenau-Klinikum. Mir ist auch nicht bekannt, dass zwischen den Geschäftsführern der beiden Klinikum-Gesellschaften oder zwischen den Landräten mehr als nur sporadische Kontakte bestünden.

BT: Das bedeutet, die Stadt Bühl hatte keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen? Bei großen Firmenansiedlungen etwa wird das Konfliktpotenzial in Behördenanhörungen regional abgefragt.

Schnurr: Das kommt noch. Es handelt sich momentan nur um ein internes Konzept, für das die planerischen Voraussetzungen erst noch geschaffen werden müssen. Dann ist es guter Brauch, dass sich die Nachbargemeinden dazu äußern können. Und das werden wir auch tun.

BT: Wie kann in nur zehn Kilometer Entfernung das eher kleine Bühler Krankenhaus gegen eine größere Ortenau-Klinik auf Dauer bestehen?

Schnurr: Mit guten Angeboten. Im Klinikverbund Baden-Baden/Bühl sind wir mit verschiedenen Fachdisziplinen und planbaren Operationen aktuell gut aufgestellt. Auch wirtschaftlich geht der Trend in die positive Richtung. Unser Geschäftsführer Jürgen Jung sieht den Standort in Bühl mindestens für die nächsten zehn Jahre gesichert. Ich gehe davon aus, dass das Bühler Haus darüber hinaus langfristig Bestand haben wird.

BT: Für die mittlere Zukunft scheint die Zwetschgenstadt mit drei Akutkliniken im Umkreis von 15 Kilometern in Bühl, Achern und Baden-Baden dicht versorgt, von denen aus heutiger Sicht zumindest zwei überleben werden. Wie bewerten Sie diese Perspektive?

Schnurr: Das Konzept der Landesregierung sieht eine Großklinik in Karlsruhe vor. Darüber hinaus wird es in der Region auch weiterhin kleinere Häuser geben. Aber unter Umständen wird in Achern gar nicht neu gebaut werden, sondern nur in Offenburg.