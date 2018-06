Langer Weg zur klimaneutralen Kommune

Das Ziel, Bühl langfristig zu einer Null-Emissions-Stadt bei den Treibhausgasen zu machen, ist im integrierten Klimaschutzkonzept festgelegt. Es war im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprozesses erarbeitet worden und liegt seit März 2017 vor. Die Stelle ist zunächst auf drei Jahre befristet und wird vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative mit 65 Prozent bezuschusst. Brudler, die bislang noch im rheinland-pfälzischen Germersheim lebt, freut sich auf ihre neue Aufgabe, die sie in der Zwetschgenstadt übernimmt. "Bühl hat eine lange Tradition, was den Klimaschutz angeht", stellte die neue Klimaschutzmanagerin fest und lobte das "sehr interessante Konzept", das längerfristig und nachhaltig ausgelegt sei. Die Stadt, seit 1995 Mitglied im Klimabündnis, sei einer der Vorreiter auf diesem Gebiet. "Der Klimawandel findet jetzt statt, und liegt nicht irgendwann in der Zukunft", bekräftigte sie mit Blick auf aktuelle Temperaturrekorde, verbunden mit langen Dürrephasen und Starkniederschlägen. Das Ziel des Klimaabkommens von Paris, den Temperaturanstieg auf unter zwei Grad zu begrenzen, müsse mit Leben erfüllt werden. Brudler war zuletzt zweieinhalb Jahre als Klimaschutzmanagerin in Germersheim tätig. Zuvor leitete sie von 2012 bis 2015 im Umweltschutzamt der Stadt Freiburg das Projekt "Energie-Quartier Haslach". Erste Berufserfahrungen im Bereich Klimaschutz sammelte sie durch den Bau von Photovoltaik-Freilandanlagen. Nach ihrem Master-Abschluss in "Erneuerbare Energien und Energieeffizienz" an der Universität Kassel im Jahr 2011 hatte sie sich zum kommunalen Klimaschutzberater weitergebildet. Den ersten Studienabschluss legte die diplomierte lngenieurin in Umwelttechnik 1992 an der Fachhochschule Gießen-Friedberg ab.

Das Klimaschutzkonzept, das als einer der Meilensteine auf dem Weg zu einer "Grünen Stadt" betrachtet wird, untersucht unter anderem, welche Möglichkeiten zur Senkung der Treibhausgase und des Energieverbrauchs in Bühl bestehen. Der praktische Teil enthält Maßnahmen, die mit Beteiligung von Bürgern, Unternehmen, Schulen, Vereinen und verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung erarbeitet wurden. Markus Benkeser, der das Projekt seitens der Verwaltung begleitete, spricht von Vorhaben, die in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren umsetzbar sind. "Es geht um Daseinsvorsorge."

Zur Aufgabe von Brudler gehört es, diesen Katalog aus zehn Kern- und neun Ergänzungsmaßnahmen umzusetzen. Sie betreffen alle Bereiche des städtischen Lebens. Schwerpunkte liegen in Bildung, nachhaltiger Mobilität und Wirtschaft. Aber auch Themen wie die klimafreundliche Energieerzeugung oder der Beitrag der Stadtverwaltung selbst stehen auf dem Plan. Als erstes wird die neue Klimaschutzmanagerin an der Marke "Klimaschutz in Bühl" inklusive einem Online-Auftritt arbeiten, kündigte der OB an. In der kommenden Woche wird sich Brudler dem Klimabeirat der Stadt und im Juli dem Gemeinderat vorstellen. Der Klimabeirat konstituierte sich Anfang 2017 und ist paritätisch mit Vertretern der Verwaltung, des Gemeinderats, Bürgern, Firmen und der Stadtwerke besetzt. Er soll den Klimaschutzprozess strategisch begleiten.