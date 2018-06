OB Schnurr gibt den Tempomacher

Dann können Interessierte unter Federführung des TV Bühl von 13 bis 18 Uhr im Jahnstadion ihre Runden drehen, damit die Zwetschgenstadt vielleicht zur bewegtesten Stadt Mittelbadens gekürt wird. Die ersten Schritte - und natürlich die angesetzten fünf Stadionrunden - wird um 13 Uhr Oberbürgermeister Hubert Schnurr absolvieren. Wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt, habe sich laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO die Zahl der Kinder, die zu dick sind, seit 1975 fast verdoppelt. Der Anteil übergewichtiger Kinder und Jugendlicher im Alter zwischen fünf und 19 Jahren betrage in Deutschland rund 28, in Frankreich 31 und in den USA gar 44 Prozent. In afrikanischen Ländern und Indien liege die Quote dagegen bei unter zehn Prozent. In den 70er Jahren habe sich ein Kind in seiner freien Zeit im Schnitt drei bis vier Stunden bewegt. Heute seien rund 75 Prozent der Kinder täglich weniger als eine Stunde aktiv. Dabei empfehle die WHO mindestens 60 Minuten körperlicher Aktivität am Tag.

Doch welcher Sport ist der richtige? "Letztendlich zählt im Kindesalter die Häufigkeit an Bewegungseinheiten. Es macht einfach Sinn, vieles auszuprobieren, um das Richtige zu finden. Die Trainer in den Vereinen sind dafür die geeigneten Ansprechpartner", sagt Kühn.

Die Veranstaltung "Die bewegte Stadt" im Jahnstadion soll auch Motivation und Ansporn für die nachwachsende Generation sein, den Weg zu den umfangreichen Bewegungsangeboten der Vereine zu finden. "Wenn Kinder mit ihren Eltern und Großeltern zur Veranstaltung kommen, dann wird die bewegte Stadt zur Drei-Generationen-Bewegungsoffensive", betont Kühn.

Teilnehmen dürfen am 23. Juni alle, die in Bühl oder im Umfeld wohnen oder einen Bezug zur Stadt haben. Ob Laufen, Walken oder Gehen: Fünf Runden, in Summe zwei Kilometer, sind auf der Bahn zu absolvieren - ohne Zeitmessung und Zeitbegrenzung. Die Anzahl der laufenden Menschen wird addiert, die Kommune mit den meisten Teilnehmern im Verhältnis zur Einwohnerzahl wird am Ende als bewegteste Stadt/Gemeinde Mittelbadens ausgezeichnet. Um eine gute Platzierung zu erreichen, ist auch eine rege Teilnahme von Ausdauer- und Freizeitsportlern erwünscht. Weitere Informationen unter:

www.die-bewegte-stadt.de