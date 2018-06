In der "Huta" geht es fast menschlich zu

Rheinmünster - Eingewöhnung, Bringzeit, Aufnahmebogen - im neuen Hundekindergarten in Schwarzach geht es fast menschlich zu. Liebevoll gestaltete Namensanhänger baumeln an den Fächern, in denen Futter, Kuscheltiere und Leinen für Kimba, Heinrich und Co. verstaut werden. In den Zimmern für die vierbeinigen Tages- und Übernachtungsgäste finden sich Bilder an den Wänden und Vorhänge an den Glastüren. Und im Auslaufbereich wartet ein Bällebad.

Während Frauchen und Herrchen bei der Arbeit oder im Urlaub sind, soll es den Hunden schließlich an nichts fehlen: "Ich sehe mich als Dienstleisterin. Der Hund steht im Mittelpunkt", sagt Lena Haas. Sie hat den Hundekindergarten in Schwarzacher Gewerbegebiet in Nachbarschaft des Edeka-Markts am 9. Mai eröffnet. Momentan ist sie Herbergsmutter von zehn Tages- und zwei Pensionsgästen. Für insgesamt 14 Hunde ist in der "Huta" Platz. Vom hüfthohen Hütehund bis zum Dackelmischling, von der achtmonatigen Bulldogge bis zum 18 Jahre alten Terrier - jeder findet hier ein Zuhause auf Zeit.

Doch vor der Eröffnung waren einige Hürden zu meistern: Haas musste rund ein Jahr nach einem geeigneten Gebäude suchen. "Viele Leute denken, dass Hunde laut sind und stinken. Sie wollen keine Hundepension in der Nachbarschaft", fasst sie die frustrierende Suche zusammen. Schließlich fand die 26-jährige Rastatterin vor gut einem halben Jahr die Halle in der Straße "Withig". Ein echter Glücksgriff, wie die dreifache Hundebesitzerin sagt. Das einzige Manko: Außer Bodenplatte und den Stahlträgern war noch nichts gemacht.

Dadurch habe sie aber von Beginn an beim Ausbau die tierschutzrechtlichen Vorgaben berücksichtigen können, erklärt Haas. Beispielsweise durften nur Kinderzimmerfarben verwendet werden, falls die Vierbeiner mal an den Wänden knabbern. Außerdem musste sie vor der Eröffnung einen speziellen Lehrgang zum Umgang mit Hunden besuchen.

Bevor Haas einen Hund in Betreuung nimmt, informiert sie sich genau: Passt er in die Gruppe? Gibt es Besonderheiten? Das testet sie in der Eingewöhnungszeit, deren Dauer - wie im Kindergarten auch - individuell variieren kann. Die meisten Vierbeiner würden aber bereits andere Hundepensionen kennen und seien deshalb schnell an das vorübergehende Zuhause gewöhnt. "Nur einmal hat es mit einem Hund bisher nicht geklappt", sagt Haas.

Obwohl es drei weitere Hundepensionen in der Region gebe, sei die Nachfrage groß. "Ich wusste, dass der Bedarf besteht - außerdem liebe ich Hunde", begründet sie ihre Entscheidung, den Hundekindergarten zu eröffnen. Dabei kann die 26-Jährige auch auf ihre bisherigen Arbeitserfahrungen zurückgreifen: Sie hat sowohl im Kindergarten als auch in einer Hundepension gearbeitet. "Für Hundebesitzer sind ihre Tiere wie Kinder. Die Sorge ist bei Eltern und Haltern immer da", stellt sie fest. Vor allem zu Beginn der Fremdbetreuung käme es deshalb oft vor, dass Herrchen oder Frauchen von unterwegs anriefen, um sich nach ihrem Liebling zu erkundigen. Deshalb sei das größte Lob für sie und ihre acht Mitarbeiterinnen, dass die Besitzer ihnen Vertrauen schenken - und die Hunde sich freuen, zu kommen.