Russische Seele zum Greifen nah Bühl (rb) - Mit stehenden Ovationen feierten 450 Besucher in Neusatz die Akteure eines Benefizkonzerts zugunsten des Freiburger Vereins für krebskranke Kinder. Mitwirkende waren Hans Denk, der Ural-Kosaken-Chor, der Kirchenchor Neusatz und ein Streicherquartett. Was die Besucher am Samstagabend in der Kirche St. Karl Borromäus erleben durften, waren Darbietungen ganz unterschiedlichen Charakters und von herausragender Qualität. Der berühmte Kosaken-Chor sang Lieder, die tief unter die Haut gingen. Der Kirchenchor Neusatz hatte sich mit seinem Dirigenten Johannes Thäter akribisch vorbereitet; er eröffnete mit dem marianischen Lobgesang von Franz Philipp. Das Publikum genoss bekannte Melodien wie das italienische Berglied "Signore delle cime", die sakrale Motette "Ave Maria" und das pastorale "Wenn ich ein Glöcklein wär". Danach war es Hans Denk, renommierter Bass-Bariton aus Sasbachried, der zusammen mit der russischen Kammerpianistin Elena Wagner-Gromova die Herzen eroberte. Es erklangen so wunderbare und einfühlsame Händel-Werke wie "Dank sei dir Herr", die Arie "Lascia ch'io pianga" und "Jesus bleibet meine Freude" sowie Georg Bizets "Agnus Dei" mit kunstvoll herausgearbeiteten dynamischen Abstufungen. Der Ural-Kosaken-Chor verzichtete auf jegliche Showeffekte und konzentrierte sich ganz auf seinen ausdrucksstarken Gesang. Die acht Künstler mit Dirigent Volodymyr Kozlowskyy begannen ihren Part mit geistlichen, russisch-orthodoxen Kosakenliedern. Eine andächtige Ruhe herrschte beim "Mönchsgebet", während sonore Bassstimmen im Hintergrund unablässig ertönten und sich mit den sich steigernden Tenören gelungen vereinten - Gänsehautfeeling für das Publikum, das langanhaltenden Beifall spendete. Bei der Arie "Herrscher des Himmels und der Erde" stieg unaufdringlich ein Akkordeon (Anatoly Ostapük) mit ein und reflektierte den melancholischen Charakter des Lobliedes in besonderer Weise, während Solist Hans Denk mit voller Hingabe als wahrer Gesangsakrobat überzeugte und die Russische Seele fast schon greifbar werden ließ. Niveauvolle Akzente setzten das weltberühmte Kirchenlied "Ich bete an die Macht der Liebe" und das Glückwunschlied "Auf viele Jahre" aus der Zarenzeit. In diesem Fall galt es "Geburtstagskind" Hans Denk, wie der Dirigent schmunzelnd anmerkte. Klassische und auch leichte Musik prägte den zweiten Konzertteil. Auf neue Wege begab sich Denk unter Klavierbegleitung von Elena Wagner-Gromova mit zwei Evergreens: Frank Sinatras "My Way" und "What a wonderful World", bekannt durch Louis Armstrong. Homogen, ausgewogen und mit großem Geschick widmete sich der Kirchenchor Neusatz dem französischen Trinklied "Tourdion" und dem barocken Madrigal "Wir lieben sehr im Herzen". Ein Ohrenschmaus erster Güte war der instrumentale Block des Streicherensembles mit Cellistin Katja Maier, den Geigern Felix Palmen, Benjamin Hofmann und Bratschist Vincent Heußer beim "Blumenwalzer" aus der Oper "Nussknacker" und dem Liebeslied "Plaisir d'amour". Denk, zwischenzeitlich in der Uniform der Kosaken, brannte mit den Russen in der Folge ein "Feuerwerk der Vokalmusik" ab mit den "Moskauer Nächten", den "Weißen Birken" und dem anmutigen Lied der "Wolgaschlepper". Einmaliger Höhepunkt war der gemeinsame Auftritt der Ural-Kosaken mit dem Kirchenchor. Hierbei sorgten die "Abendglocken", wiederum mit Denk als Solisten, und die fulminante Zugabe "Kalinka" mit dem Counter-Tenor Jaroslav Zinko für einen eindrucksvollen, einfühlsamen und nachdenklichen Abschluss. Das begeisterte Publikum dankte mit stehenden Ovationen.

