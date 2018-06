Ottersweierer Sportler fahren Ernte ihrer Mühen ein

Marcel Velte, Abteilungsleiter, Sportler und Trainer, gab im Rahmen der Jahreshauptversammlung einen Einblick in die Entwicklung des Aushängeschilds. Nach vier deutschen Titeln, der Teilnahme an Weltgymnaestrada und Weltmeisterschaft, nach einem Weltrekord und unzähligen Shows für den Badischen und Deutschen Turnerbund sowie Firmen, nach über insgesamt 300 Auftritten hätten sich die "Burning Ropes" grundlegend verändert und verjüngt. Rund 100 Kinder und Jugendliche zähle die Abteilung mittlerweile. Neue Trainingsmethoden, aufgestockte Trainingszeiten und eine Vielzahl von Betreuern sorgten dafür, dass die Erfolgsgeschichte weiter geschrieben werde, so Velte. Ein wichtiger Aspekt sei der Wertewandel in der Generation Y. Diese arbeite lieber in Teams als in Hierarchien, suche Freiräume zur Selbstverwirklichung und anstatt Status und Prestige eine Balance zwischen Beruf und Freizeit. "Genau diese Werte sind für einen erfolgreichen Verein und dessen sportlichen Erfolg wichtig, um gute Teams zu bekommen."

TSO-Vorsitzender Michael Salcher ehrte Laura Falk, Luisa Früh, Carolin Hosp, Sarah Huber, Mandy Ringwald, Jule Schell, Miriam Scherer, Vanessa Schlenker, Laura Schwegler, Lena Steurer, Marcel Velte und Lena Zimmer für die Bronzemedaille bei der "World-Gym" in Oslo sowie Nachwuchs-Springer Lukas Rohfleisch für den ersten Platz beim Landesturnfest 2018.

Erfolgreich waren auch die Geräteturnerinnen in der Ortenauer Turnliga, in der zwei TSO-Teams Meister wurden. In der Liga E - Jahrgang 2009 und jünger - turnten Kira Bertram, Lilou Ganteführ, Lotta Hahn, Emily Hauser, Jenna Kohler, Marlen Stemmer Bernadette Ziola und Melanie Zuber.

In der Liga D (2007 und jünger) kamen Rike Flegel, Minja Jalmanen, Matilda Klumpp, Mariella Reith und Mia Schäfer zu Meisterehren. Trainiert werden die Mädchen von Conny Falk, Kerstin Friedmann, Antonia Glaser und Silke Kohler-Vierling.

Meisterschaften gab es auch beim Handballnachwuchs. Die erfahrenen Trainer Kalman Fenyö und Robert Falk führten ihre D-Jugend zur Südbadischen Meisterschaft. Zum Team gehören Nils Ackermann, Til Ackermann, Levin Cioffi, Benet Fenyö, Jonathan Huber, Fabian Jülg, Marius Kaltenbach, Rico Kiefer, Mirko Krüger, Szimon Kubicki, Emilian Rauhut, Mika Salk und Jan Surjan.

Der weiblichen C-Jugend gelang die Bezirksmeisterschaft. Dem Kader gehören an: Annabel Almeida de Cruz, Sara Bauerndistel, Marlene Benkeser, Hannah Bilski, Emily Blechschmidt, Hannah Bohnert, Franziska Bürk, Maya Dober, Leonie Doll, Julia Frosch, Maren Gerber, Maya Hog, Theresa Karcher, Jule Kissau, Paula Koch, Anne Lang, Leoni Linsler, Finja Nesselhuf, Sarah Pfeifer, Anila Ramadani, Anisa Ramadani, Emily Reglin, Erjona Salahu, Nadine Schindler, Pauline Schindler und Elena Vierthaler. Zeitweise ausgeholfen hatten Marcia Almeida de Cruz, Leonie Bliem, Julie Leppert, Lea Möhrle, Lorena Ruh, Nele Schneider, Louisa Vierthaler, Charlotte Volz und Laura Weiser. Das Trainerteam besteht aus Soraya Endt, Lisa Huck, Stephan Gaiser, Nico Paulus, Lisa Spitznagel.

Mit Lothar Huber wurde in der Versammlung darüber hinaus ein Breitensportler für das Absolvieren des 40. Sportabzeichens geehrt.