Die gleiche Strategie wie in Bühl

In Achern wird Osiander das Ladengeschäft am Adlerplatz 15, heute ein "Cecil Store", anmieten und in die 220 Quadratmeter große Fläche in bester Lage etwa 200000 Euro investieren. Am 1. September soll dann eine moderne Buchhandlung unter dem Namen "Osiander ehemals Buchhandlung am Rathaus" eröffnen. Gleichzeitig wird die Buchhandlung am Rathaus übernommen, deren Inhaberin Christine Kleber künftig als Osiander-Filialleiterin fungiert. Ebenfalls übernommen wird ihr bisheriges fünfköpfiges Team.

Wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung heißt, sei nach großer gegenseitiger Sympathie schnell klar gewesen, dass die Familie Riethmüller und Christine Kleber sich vorstellen können, in Achern ein langfristiges Buchhandelskonzept zu gestalten. Ziel sei es, den Hauptanteil des Buchumsatzes in Achern im stationären Handel zu machen. Christine Kleber und Christian Riethmüller, Geschäftsführer und Inhaber bei Osiander, versprechen sich eine Steigerung des Umsatzes durch die neue, sehr gut gelegene, barrierefreie und deutlich größer Ladenfläche. Am bisherigen Standort am Rathausplatz bleibe die Buchhandlung als "Osiander City" nach kurzer Umbauphase mit Kalendern, saisonalen Artikeln, Postkarten, Bestsellern und Sonderausgaben bestehen.

Die 130 Quadratmeter große Buchhandlung am Rathaus gibt es seit 37 Jahren am jetzigen Standort. Trotz verschärfter Bedingungen im Buch- und Einzelhandel in den vergangenen 20 Jahren sei es gelungen, durch treue Stammkundschaft und verstärkte Aktivitäten die Buchhandlung erfolgreich zu führen, heißt es. Das Angebot der Buchhandlung Osiander zur Übernahme am attraktiveren Standort sehen Kleber und ihr Team als beste Lösung. Sie freuen sich laut Mitteilung auf diese neue Herausforderung.

Osiander expandiert nicht nur in Achern und Bühl, Anfang 2019 soll auch in Kehl eine große Buchhandlung eröffnen. Achern wird Osianders Filiale Nummer 53.

Das Angebot der Inhaberfamilie Riethmüller von Osiander kam für Kleber überraschend. Ihre Eltern führten ein Schreibwarengeschäft, das Otto Kleber 1903 gegründet hatte. Schon dort hatte es eine Abteilung mit Lexika, Taschenbüchern und Landkarten gegeben. Als 1981 das Ehepaar Hilde und Magnus Peterich ihre Buchhandlung in der Hauptstraße 31 Klebers Eltern zum Kauf anbot, griffen diese zu. Die Räume waren aber beengt, deshalb zog das Geschäft an den Rathausplatz in die Wilhelm-Schechter-Straße um. Es entstand die Buchhandlung am Rathaus. 1984 begann Christine Kleber ihre Ausbildung zur Buchhändlerin. Nach Umbauten und Erweiterungen 1986 und 1995 übernahm sie nach Jahren der Geschäftsleitung 2005 die Buchhandlung von ihrer Mutter als Inhaberin. Die Kataloge der Großhändler in Papierform behielt Kleber bis 2000 bei. Seit 1998 steigt das Angebot großer Onlinehändler mit Büchern. Die Marktanteile des Internethandels nehmen zu, obwohl die Leserzahl insgesamt abnimmt.