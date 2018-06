Kunst in Höfen und Scheunen

Sowohl er als auch Schelko Novogradac vom Narrenrat, der das Dorffest organisiert, sind zufrieden mit dem Verlauf des Antoniusfests. Das Wetter spielt mit, Bürgermeister Jürgen Pfetzer eröffnet das Fest routiniert mit einem einzigen Schlag auf den Hahn des Freibierfasses und vom Dach der Kapelle sparen die Störche nicht mit Beifall-Geklapper. Die Hatzenweierer Dorfgemeinschaft ist stolz auf ihr Fest, auf die ART und auf die Kapelle mitsamt der Storchenfamilie. Vor dem ländlich-gemütlichen, 370 Jahre alten Fachwerkhaus der Familie Annel grüßt auf einem mächtigen Strohballen ein Abbild des aktuellen Storchenzwillingspärchens Anton und Antonia.

Im Hof selbst ist zum ersten Mal die junge Firma "Heimatliebe" vertreten. Caroline und Dominik Seiler stellen als kleine Manufaktur Geschenke und Deko-Artikel her. "Wir machen alles, was man mit Material aus der Region und mit der Hand herstellen kann", sagt Caroline Seiler und zeigt Einkaufstaschen aus hübschen Stoffen.

Zum ersten Mal dabei ist auch Ramona Wald. Unter ihrem Label Ramoda stellt sie im Hof der Buchbinderei Klöpfer selbstgenähte Mode vor. Für Aufmerksamkeit sorgt auch ein anderer Neuling. Dietrich Weisenborn, gebürtig in Sibirien und seit 20 Jahren in Lauf lebend, malt ungewöhnliche Bilder aus ungewöhnlichen Perspektiven.

Gleich neben ihm präsentiert ein anderer Maler seine Werke, die in der Region bekannt sind. Der "LuK-Künstler" Alfred Graf malt alte Meister ebenso wie surrealistische Dali-Fantasien. 15 Jahre lang hat er den Luk-Kalender mit fantastisch-technischen Bildern bestückt. Zusammen mit ihm stellen im Hof Jäger Beate Burgert, Andreas Dworaczek und Schmetterlingsmalerin Cornela Veit ihre Bilder und Fotografien aus.

Treue ART-Ausstellerin ist Heidi Hannemann, die begeistert von ihren neuen Brandtechniken "Kapselbrand" und "Kupfer matt" erzählt. An der Töpferscheibe dürfen die Besucher unter Anleitung von Peter Hannemann selbst Hand anlegen. Im Himmel-Haus gibt es Kreatives aus Werkstatt und Küche und im Hof des Hauses Fehninger haben Patricia und Bernd Hemmer ihr Edelstein-Reich aufgebaut. Im Zaubergarten von Petra und Peter Schürmanns herrscht zeitweise großes Gedränge. Die Goldschmiede zeigen in der Idylle von Haus und Hof Schmuck aus dem eigenen Atelier.

Mitten im Dorf residiert Roland Klöpfer mit seiner Buchherstellung und gegenüber ist Maler Rudi Eckerle in die Antonius-Kapelle eingezogen. Kirche und Kunst haben sich dort auf eine besondere Weise gefunden. Nach der ersten Ausstellung von Eckerle hatte die Dorfgemeinschaft Geld gesammelt, um den ausgestellten Kreuzweg zu erwerben. Eckerle zeigte nun unter dem Titel "Black and White meets Color" neue Werke.

Im Hof der Familie Scheuerer residiert Mimis Afrika-Shop. Wie jedes Jahr gibt es hier afrikanisches Essen und Souvenirs. Am Eingang fällt eine riesige Wand ins Auge mit der Aufschrift "Migrationshintergrund". Bei genauerem Betrachten ist zu erkennen, dass dieses Wort nicht etwa in andere Sprachen übersetzt ist, sondern in verschiedenen Schriftarten geschrieben steht. Es ist ein Projekt von "Ekobo" und seiner Familie, das beim Kinderkulturtag in Achern vorgestellt wird. Einstweilen steht die Wand gut in Hatzenweier. Viele Besucher lieben die Aktion schon jetzt und nutzen die Gelegenheit für ein Foto.