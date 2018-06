Auf Grundstück der alten Schule beginnt neue Ära Lichtenau (ar) - Die ehemalige Ulmer Grundschule gehört bereits seit einiger Zeit der Vergangenheit an. Nun beginnt auf dem Grundstück eine neue Ära, die im Mai vergangenen Jahres mit dem offiziellen Spatenstich ihre Anfänge hatte. Das Seniorenzentrum "Haus St. Margarethe" lud am Samstag zu einem Tag der offenen Tür ein. "Wir hatten viel Betrieb in und um das Haus", freute sich Einrichtungs- und Pflegedienstleiterin Ute Rau aus Lichtenau. Viele Besucher aus der Stadt, aber auch aus den umliegenden Gemeinden hätten sich sowohl für die Einrichtung und deren Angebote als auch für Jobs im Pflegebereich interessiert. 45 Einzelzimmer für Kurzzeit-, Dauer- und Verhinderungspflege werden in drei stationären Wohngruppen im Erdgeschoss der neuen Einrichtung angeboten. Die ersten Bewohner wurden für den gestrigen Montag erwartet. Im Obergeschoss stehen 21 barrierefreie Service-Wohnungen mit 55 bis 98 Quadratmeter Wohnfläche zur Vermietung bereit, von denen nur noch wenige frei seien, wie Joachim Backes informierte. Am Samstag unterstützen mehrere Vereine die Veranstaltung. Die Lichtenauer Ziegenböck und die Wildsaue vom Schollenbunker bewirteten die Besucher, die jungen "Frechdachse" boten Waffeln an, die Jugendkapelle der Trachtenkapelle Lichtenau spielte zur Unterhaltung, der Ulmer Kindergarten hatte einen Spielparcours aufgebaut und die Hundefreunde Hügelsheim stellten ihren Besuchsdienst vor. Blutzuckermessungen, Alterssimultationsanzug und Infos rund um das Berufsbild Pflegefachkraft rundeten das Angebot ab.

