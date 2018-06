Noch viel Sand im Getriebe

Bühl/Bühlertal - Bei der Sanierung der L83 ist sprichwörtlich Sand im Getriebe. Nachdem vergangenes Jahr 1,8 Kilometer der Sandstraße ab dem Ortsausgang von Bühlertal saniert wurden, können die beiden restlichen Etappen bis zum Sand nun doch nicht zeitnah nachgezogen werden. Zu groß ist der Aufwand bei der Ertüchtigung von Stützwänden.

Mitte März ging das beim Regierungspräsidium Karlsruhe angesiedelte Straßenbauamt der Beschaffenheit der Stützmauern auf den Grund und ließ durch eine Fachfirma 60 Bohrungen niederbringen. Insgesamt 40 solcher Stützbauwerke gibt es im gesamten Streckenabschnitt. Die mit 300 Metern längste Stützwand wurde 2017 ertüchtigt. Der Aufwand war umfangreicher als gedacht, was die Kosten um 250 000 Euro auf 1,1 Millionen Euro in die Höhe trieb.

Am fehlenden Geld, wie in den vergangenen 20 Jahren immer wieder beteuert wurde, liegt es nicht, dass nun eine einjährige Auszeit eingelegt werden muss. Bund und Land "schwimmen" im Geld der Steuerzahler. Was fehlt, ist die Zeit, um wenigstens einen der beiden weiteren Teilabschnitte rechtzeitig vor dem Wintereinbruch fertigstellen zu können. Und zu groß ist eben der Sanierungsaufwand, wie die Ergebnisse der Bodenerprobungen als Ergebnis erbrachten. "Wir wollten mit dem oberen Abschnitt im Oktober fertig sein, um einen Zeitpuffer zu haben", begründete ein Sprecher des Baureferats Mitte die Verschiebung des Bauzeitenplans. Zudem müssten bei der Sanierung von Trockenmauern möglicherweise auch ökologische Maßnahmen getroffen werden. Eidechsenvorkommen und Spritzbeton vertrügen sich nun mal nicht.

Die Stützwände sind der große Schwachpunkt, was auf einigen Abschnitten bereits zu Absenkungen der Fahrbahn beziehungsweise der Leitplanken führte: "Hier müssen wir tiefer eingreifen als gedacht", heißt es aus der Straßenbaubehörde. Die Zeit will man jetzt nutzen, um den Sanierungsaufwand und die Methoden im Detail zu ermitteln und danach die Ausschreibung vorzubereiten. Ende des Jahres könnte dies der Fall sein, so dass im April 2019 das obere, 1,3 Kilometer lange Los zwischen Wiedenfelsen und Sand in Angriff genommen werden könnte. Als Bauzeit unter Vollsperrung der L83 wird mit vier Monaten gerechnet.

2020 wäre dann das 2,6 Kilometer lange Mittelstück an der Reihe. Damit wäre das Tor in den Naturpark sowie Nationalpark auch straßenbautechnisch eine vorzeigbare Visitenkarte. An der Notwendigkeit und Dringlichkeit, weiß der Behördensprecher jedenfalls, "besteht überhaupt kein Zweifel". Gleichwohl: Ganz "ungeschoren" kommen die Verkehrsteilnehmer auf der L83 auch in diesem Sommer nicht davon. Nach der Sanierung der Hessensteg-Brücke vor ein paar Jahren ist nun, nur 100 Meter weiter westlich, das Überführungsbauwerk in Höhe des Affentaler Wegs an der Reihe. Die 40 Meter lange Brücke wird für 400 000 Euro grundlegend erneuert. Die Maßnahme ist zwischen Ende Juli und Ende Oktober eingetaktet. In dieser Zeit wird der Verkehr per Lichtzeichenanlage halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet.