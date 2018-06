Opel Mauerhoff schafft sich ein drittes Standbein

Die Firma Hatz ist seit 1921 in der Hornisgrindestadt ansässig und verkauft seit 1924 Opel-Modelle. 2005 kam Hyundai als zweite Marke hinzu. Am 30. Juni endet die fast 100-jährige Geschichte des in dritter Generation familiengeführten Betriebs. Innerhalb der Familie habe sich keine Nachfolgelösung gefunden, erklärt Geschäftsführer Karlheinz Rau, Schwiegersohn des vorigen Geschäftsführers.

Angesichts des Umbruchs in der Automobilbranche habe sich "die Gelegenheit ergeben", das Geschäft zu übergeben. Im Zuge der Digitalisierung hätte kräftig investiert werden müssen, so der 56-jährige Rau, der aber betont, dass das Autohaus Hatz wirtschaftlich gut dastehe. Rau arbeitet seit 1992 für Hatz, seit 1996 als Geschäftsführer. Wichtig war ihm, dass das Unternehmen in gute Hände komme und alle Mitarbeiter ihren Job behalten können. Beides sei gelungen.

Rau berichtet, dass der Hersteller Opel bei Michael Mauerhoff nachgefragt habe, ob dieser interessiert sei. "Wir haben das familienintern besprochen und waren sehr interessiert", schildert der künftige Geschäftsführer.

Die ursprünglich aus Sachsen stammende Familie Mauerhoff ist seit 1932 am Automarkt und führt in Bühl seit 1960 ein Opel-Autohaus und seit 2013 in Rastatt eine Filiale mit Opel und Toyota. Achern wird ihr drittes Standbein. "Wir wollen und können dieses gut geführte Haus übernehmen", so Michael Mauerhoff. Die Hersteller Opel und Hyundai hätten ihre weitere Zusammenarbeit zugesichert.

Die Verhandlungen zwischen Rau und Mauerhoff hatten ein halbes Jahr gedauert. Der künftige Inhaber kündigt an, das Angebot an Fahrzeugen auf dem 15000 Quadratmeter großen Areal in Achern aufzustocken; er will "den Hof mehr vollstellen mit Opel und Hyundai", wie er sagt. Dies sei Aufgabe seiner Tochter Carolin. Auch den Gebrauchtwagenbereich will Mauerhoff ausbauen, zumal er bereits in seinem Bühler Stammhaus viele Gebrauchte anbietet. Hatz verfüge über viele Gewerbekunden, was Mauerhoff auch als gute Ergänzung zum Bühler Haupthaus sieht.

Für seine Pläne braucht der Bühler Unternehmer weiteres Personal: "Wir werden in Achern auf deutlich mehr als 30 Mitarbeiter kommen, inklusive Teilzeitkräfte und Lehrlinge." 45 Mitarbeiter zählt Mauerhoff bisher in Bühl und Rastatt. Zusammen mit Achern werden es mehr als 75 sein. Dringend gesucht werden Mechaniker und Lageristen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt sei aber "eine Katastrophe", sagt er.

Das künftige Autohaus Opel Mauerhoff in Achern wird sein Äußeres auffrischen, der Platz jedes ausgestellten Autos werde genau geplant, erklärt Michael Mauerhoff - auch für jene Kunden, die sich außerhalb der Öffnungszeiten die Automodelle anschauen möchten.

Der Name Hatz werde ab Juli aus logistischen Gründen verschwinden, um Mehrkosten zu vermeiden. Als Mauerhoff vor fünf Jahren in Rastatt den Standort des einst traditionsreichen Autohauses Opel Fütterer übernahm, blieb dessen "guter Name" ebenfalls nicht erhalten. Als Opel Mauerhoff habe man künftig "von Rastatt bis Achern einen ganzheitlichen Auftritt."