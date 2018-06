Engagement für die "eine Welt" Bühl (red) - Vor 25 Jahren beschlossen Monika und Nikolaus Krippl, in der frei gewordenen Pfarrbibliothek in Vimbuch und mit Unterstützung ihrer Gemeinde einen Weltladen zu gründen. Sie gaben dem Eine-Welt-Gedanken in der Region ein Gesicht - ebenso wie dies damals schon der Keniahilfe um Hansjörg Willig und Edeltraud Ludwig gelang, der sich besonders Monika Krippl sehr verbunden fühlt. Deren Projekte in North und South Horr werden bis heute mit Spenden der beiden Weltläden gefördert. Im Plural, denn 2004 etablierten die Krippls und weitere Ehrenamtliche im Rahmen des "Forums Zukunft" eine Ladenfiliale in Bühl, die derzeit noch im Alban-Stolz-Haus untergebracht ist, wobei ein Umzug in das neue Gemeindehaus der Pfarrei St. Peter und Paul für 2019 anvisiert ist. Nikolaus Krippl, in der Gründungszeit des Vimbucher Ladens Lehrer und Pfarrgemeinderat, zitiert den brasilianischen Bischof Helder Camara, um die Philosophie der Weltläden (und somit seine eigene) auf den Punkt zu bringen: "Wenn ihr uns faire Preise für unsere Rohstoffe und Produkte bezahlt, könnt ihr eure Almosen behalten." Als Fachgeschäfte des fairen Handels garantierten die Weltläden den Produzenten in ökonomisch schwächeren Ländern - überwiegend den Kleinbauern - gerechtere Preise und humanere Arbeitsbedingungen. "Das ist zugleich ein Beitrag zur Lösung der Flüchtlingsproblematik", ist er überzeugt. Nicht nur bei den Kunden stieß das Angebot, das einen höheren Grad an Mitverantwortung für unsere eine Welt ermöglicht, auf große Resonanz: Inzwischen besteht das Weltladen-Team aus 23 Mitarbeiterinnen; eine ökumenische Gruppe, die die Produktbeschaffung, die Lagerung und den Verkauf organisiert. Über den Absatz der Fair-Trade-Waren, aber auch über das "Faire Frühstück" werden Spendengelder generiert: Es findet zweimal jährlich im Bühler Weltladen statt, verwendet werden ausschließlich Produkte aus der Region und aus dem fairen Handel. Da der Weltladen von den Pfarrgemeinden und der Stadt Bühl unterstützt wird (diese stellen auch die Räumlichkeiten), können die Erlöse fast vollständig in soziale Projekte fließen, zumeist in den Herkunftsländern der Waren. Gefördert werden die Partnergemeinde von St. Peter und Paul in Lima (Peru), die Vereine "Kimbondo" (der ein Heim für Straßenkinder im Kongo mitfinanziert) und "Pro Gamines" (vorrangig in Kolumbien tätig), das Aidswaisenprojekt der evangelischen Kirchengemeinde St. Johannes Bühl "Neema ya Mungu" sowie einheimische Initiativen. Bei Bedarf werden darüber hinaus Menschen unterstützt, die von Naturkatastrophen betroffen sind. Momentan zeichnet sich ab, dass die Stadt Bühl sich auf den Weg macht, "Fair-Trade-Town" zu werden, was die Krippls enorm freuen würde, zumal ihr Engagement für die "eine Welt" sich über besagte Gruppierungen ja längst vervielfachte. Zudem gibt es einige Schulen - Vorbildcharakter haben die Mooslandschule Ottersweier und die Heimschule Lender Sasbach - sowie Pfarrgemeinden, die Waren der Weltläden in Kommission nehmen. "Vielleicht motiviert all dies ja auch die heranwachsenden Generationen", hoffen die Krippls darauf, dass sich junge Helfer finden, die die Arbeit langfristig fortzusetzen. Die beiden Weltläden sind wie folgt geöffnet: Im Haus Alban Stolz dienstags und samstags von 10 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12.30 und 15 bis 18 Uhr. In Vimbuch mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr und freitags von 16 bis 18.30 Uhr.

