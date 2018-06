Wirte übernehmen die Regie

Anders als in den beiden Vorjahren ist nicht mehr die Stadt als Ausrichter federführend. Nunmehr nehmen die Gastronomen und Standbetreiber die Sache organisatorisch selbst in die Hand - mit Unterstützung der städtischen Wirtschaftsförderung und des Bauhofs. 2017 hatten sie bereits zweimal bewiesen, dass sie es können: beim Glühwein-Event im November und zuvor bei einer nachgeholten Party im August, die, wie ihr Sprecher Sergio Corsano bei einer Pressekonferenz im Rathaus sagte, "damals aus der Not geboren war". Die kurzfristige wetterbedingte Absage eines vorigen Partytermins städtischerseits hatte viel Unmut erzeugt. Aus der Kritik resultiert nun folgende Regelung: "Wir werden künftig bis spätestens Montag, 12 Uhr, festlegen, ob die After-Work-Party stattfindet oder nicht", erklärt Corsano.

Für ein breites Angebot an Getränken sowie Herzhaftem aus Grill und Ofen sorgen dieselben Anbieter wie im Vorjahr: Corsanos Bistro Platzhirsch (früher "C'est la vie"), die Bar Il Grande, Schwarzwald-Soul, die Lebenshilfe, der Flammkuchenmichel und Peters gute Backstube sowie die Affentaler Winzer und das Weinhaus "H2". Künftig fehlen jedoch die griechische Küche (der Betrieb ist aufgelöst) und der Sponsoren-Stand.

Letzterer Verzicht ist Corsano zufolge einer geringeren Aufstellfläche geschuldet, da die Parkanlage nicht mehr im bisherigen Maße zur Verfügung steht. Der Grund sind baumpflegerische Vorkehrungen der Stadtgärtnerei. "Auch wir wollen nicht, dass Bäume einen Schaden erleiden", bekräftigt der Sprecher. Sensible Bereiche bleiben deshalb ausgespart. Der Partybetrieb rückt näher zur Eisenbahnstraße hin, wo die Stadt ein früheres großes Rosenbeet zur Partyzone umgewidmet hat.

Wie gehabt wird auch wieder in den stillgelegten Becken des Stadtgartenbrunnens gefeiert, für dessen Generalsanierung sich laut Oberbürgermeister Hubert Schnurr derzeit noch kein konkreter Termin abzeichnet. Ein "After Work am Brunnen" sei in dieser Form somit auch im Sommer 2019 realistisch, so der OB.

Auf der Bühne vor dem Denkmal des Großherzogs Friedrich ist in dieser Sommerreihe erstmals ein reines DJ-Programm angesagt (siehe "Zum Thema"). Live-Musik von Bühler Nachwuchsbands wie 2016 und 2017 wird es nicht mehr geben. Sergio Corsano erklärt dazu: Die Erfahrung habe leider gezeigt, dass die Musiker zu Beginn um 17 Uhr nur sehr wenige Zuhörern finden, weil die Besucher erst ab 18 Uhr strömten. "Mir haben die Bands leidgetan", so der Sprecher. Der gemeinnützige Hintergrund der After-Work-Partys solle aber weiterhin gewahrt bleiben: "Wir wollen der Lebenshilfe am Ende der Veranstaltungsreihe einen schönen Scheck überreichen."

Die Behinderten-Organisation war 2017 erstmals mit von der Partie und mixte Cocktails. Christian Lemcke, Mitglied der Geschäftsleitung, reflektierte: "Für Menschen mit Behinderung ist es etwas Besonderes, hier mit dabei sein zu können."

Oberbürgermeister Schnurr begrüßte es, dass die Gastronomen organisatorisch die Initiative übernommen haben, und wünschte ihnen "schöne, erfolgreiche Partys".