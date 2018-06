Haus Mecki hält die Feuerwehr auf Trab Bühlertal (efi) - Fortgesetzte Einsätze im Haus Mecki halten in jüngster Zeit die Bühlertäler Feuerwehr auf Trab. In einem Zeitraum von knapp vier Wochen mussten die Floriansjünger zwölf Mal in das von Flüchtlingen bewohnte Gebäude im Schönbüchweg ausrücken, zählt ein genervter Kommandant Michael Reith auf. Mehrheitlich handelte es sich um Fehlalarme, in einigen Fällen war angebranntes Essen im Spiel. Reith kritisiert, dass wiederholt Rauchmelder von den Bewohnern demontiert worden seien. Das ehemalige Kinderheim, das der Landkreis bis September 2016 für die Erstunterbringung von Flüchtlingen nutzte, hat die Gemeinde Anfang des Jahres für die Anschlussunterbringung angemietet. Gegenwärtig leben dort 40 Menschen, vorwiegend Familien. Sie stammen aus Syrien, der Türkei, Pakistan, dem Iran, Afghanistan und Kamerun. Auf dem Herd vergessene Töpfe riefen zuletzt sowohl am Samstag als auch am Montag die Wehr auf den Plan - an beiden Abenden "exakt um 22.30 Uhr", berichtet Reith. Anfang des Monats hatten angesengtes Zeitungspapier und in Brand geratener Grünschnitt in einem Komposthaufen im Außenbereich Alarm ausgelöst. Sachschaden sei nicht entstanden, im letzteren Fall geht die Polizei von Selbstentzündung aus, lässt ein Sprecher der Polizeidirektion Offenburg auf Anfrage wissen. Bei der Gemeinde weiß man um das Problem der Dauereinsätze, hat aber keine Lösung parat. Warum die entsprechend einer Auflage der Gebäudeversicherung vor einiger Zeit erweiterte Brandmeldeanlage in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich häufig angeschlagen hat, kann sich auch Hauptamtsleiter Frank Bühler nicht erklären. Das System sei von einer Fachfirma überprüft worden, so Rüdiger Schmidt, Leiter des Sozial- und Meldeamts. Beide bestätigen, dass in einzelnen Zimmern Rauchmelder abgeschraubt worden seien. Die Folge: "Ein Alarm geht raus", erklärt Schmidt. Die Bewohner seien schon mehrfach auf Funktion und Umgang mit dem präventiven Brandschutz sowie über die Fluchtwege hingewiesen worden. Mutwilligkeit schließt Bühler aus, vielmehr macht er "Unwissenheit, Unachtsamkeit und eine gewisse Fahrlässigkeit" für die häufigen Brandalarme verantwortlich. Bühlertals oberster Brandschützer wünscht sich indessen verstärkte Aufklärungsarbeit bei den Haus-Mecki-Bewohnern - unter Einbeziehung von Dolmetschern. Dafür stehe die Wehr selbstverständlich zur Verfügung. Nötig sei eine "Verhaltensänderung", sagt Reith. Zudem sollte die Anlage, die technisch auf dem neuesten Stand und gut gewartet sei, nochmals von einer Fachfirma unter die Lupe genommen werden, schlägt er vor. Die Fehlalarme der vergangenen Wochen bezeichnet er als "lästig". "Aber wir müssen ausrücken, wir haben keine Wahl."

