Sensortechnik hält Einzug in den Unterricht Bühl (red) - Konzentriert sitzen die Mädchen und Jungs der 9a des Windeck-Gymnasiums Bühl im Praktikum des Profilfachs Naturwissenschaft und Technik (NwT) an ihren Experimenten. Sie berechnen und messen die Leitfähigkeit verschiedener Drähte, bauen Widerstände in Parallel- und Reihenschaltungen ein. Und sie lernen dabei, dass ein kleinerer Querschnitt eines Drahtes einen höheren Widerstand bedeutet. Auch Temperaturänderungen führen zu einem geänderten Widerstand, was zur Temperaturmessung genutzt werden kann. Die jungen Leute sind gerade bei den Vorarbeiten zu dem kürzlich gestarteten Projekt "Temperatursensorik", das mit Unterstützung durch ein Sensorikteam der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik (EIT) an der Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft - angelaufen ist. Sie werden unterrichtet von Carmen Kohler und Marc Stengel, beide Lehrer für Mathematik, Physik und NwT. Beide gehören zu jedem Team, bestehend aus vier "Windeck"-Pädagogen sowie einer Gruppe von Professoren, Ingenieuren und Studierenden der EIT-Fakultät, welches das Projekt "Sensorik macht Schule" Ende 2017 ins Leben gerufen hat. Das Windeck-Gymnasium wird auf dem Gebiet "Sensor- und Informationstechnik" einen Schwerpunkt im Fach NwT anbieten. Mit dem neuen Bildungsplan, der 2020 in Klasse 9 eingeführt wird, sollen die Themengebiete "Elektrik/Elektronik" und "Informatik" im NwT-Unterricht behandelt werden, teilen die Hochschule und die Bühler Schule mit. Demnach sollen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise Algorithmen für zeit- und sensorgesteuerte Prozesse entwickeln, beschreiben und darstellen sowie elektrische oder elektronische Schaltungen realisieren und deren Funktionsfähigkeit untersuchen. Deshalb wurde diese Kooperation mit der Fakultät für EIT geschlossen, deren Institut für Sensor- und Informationssysteme (ISIS) mit dem nötigen Fachwissen tatkräftig unterstützt. Seit Januar 2018 wird das Projekt "Temperatursensorik" in den drei NwT-Klassen der Jahrgangsstufe 9 (58 Schüler) umgesetzt. Dazu hat der Sensorik-Student Sebastian Kromer während seines Praxissemesters am ISIS Temperatursensoren mit Platin-Mikrostrukturen auf Keramikchips entworfen und hergestellt. Diese Chips wurden mit Kontakten versehen und mit einer Kapsel aus Epoxidharz luft- und wasserdicht umschlossen. Damit können die Schüler verschiedene Messungen und Versuche durchführen. Nach Kalibrierung des Sensors können die Messungen mittels eines Mikrocontrollers ausgewertet und die Temperatur angezeigt werden - so das Ziel des Lehrprojektes. Zum Aufbau der Messtechnik in Hard- und Software hat das ISIS Beispiele für das Gymnasium bereitgestellt. Die Schüler lernen das Zusammenspiel von Mess- und Informationstechnik in einem intelligenten Sensorsystem kennen und können in der Programmiersprache C selbst das Auswerten der Sensorsignale verstehen und üben. "Angefangen haben wir im Januar mit dem Programmieren, jetzt geht es schrittweise weiter mit Versuchen bis zur Messung und Auswertung mit dem Sensor", erklärt Carmen Kohler. "Die Schüler sind mit Neugierde und Begeisterung dabei, sie lernen und verstehen die physikalischen Gesetze viel einfacher und besser, wenn sie selbst aktiv an den Versuchen arbeiten und diese verändern können. Und auch das Programmieren hat für sie keinen Schrecken mehr." Der Zugang zu den Naturwissenschaften und technischen Zusammenhängen werde auf diese Weise erlebbar, findet die Lehrerin.

